SRI avertizează asupra unei campanii coordonate de fake news privind explozia de la blocul din Rahova

Serviciul Român de Informații atrage atenția asupra răspândirii unor teorii ale conspirației și campanii coordonate de dezinformare în mediul online, după evenimentul tragic produs în cartierul Rahova din București.

În ultimele zile au circulat pe rețelele sociale numeroase informații false referitoare la explozia de la blocul de opt etaje din Rahova, unele dintre ele vizând instituții ale statului român și angajați ai acestora.

„Din primele date pe care le avem, există elemente conform cărora ar fi vorba de o campanie de dezinformare coordonată”, au precizat reprezentanții SRI.

Serviciul atrage atenția asupra riscului de a distribui mesaje neverificate provenite din surse anonime sau necredibile și recomandă cetățenilor să se informeze doar din surse oficiale și să verifice faptele înainte de redistribuirea oricărui conținut online.

„În acest context, raportat la realitățile sociale actuale, devine și mai evidentă necesitatea actualizării cadrului normativ, inclusiv cel penal, în materia dezinformării, astfel încât acesta să permită combaterea eficientă a propagării unor campanii menite să slăbească încrederea populației în instituțiile statului și să încurajeze fenomene care, în esență, amenință siguranța cetățenilor prin diseminarea unor mesaje false, radicale sau extremiste”, a mai notat SRI.

În ultimele zile, pe social-media mai mulți influenceri și politicieni au făcut conspirații privind explozia și victimele tragicului eveniment.

Diana Șoșoacă a transmis un mesaj conspiraționist din Rusia, unde a participat la aniversarea postului TV Russia Today.

De asemenea, influencerul Makaveli, susținător al lui Călin Georgescu și al Dianei Șoșoacă a instigat al revoltă victimele exploziei, în ziua tragediei.

Într-unul din clipurile postate pe TikTok, el spunea oamenilor despre cum „nu e ciudat când trebuie să cadă unul din guvern că mai aruncă unul în aer?”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













