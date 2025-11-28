De 1 Decembrie, PRO TV deschide larg porțile unei sărbători care se simte cu adevărat în suflet. Programe speciale

De Ziua Națională a României, PRO TV deschide larg porțile unei sărbători care se simte cu adevărat în suflet.

E ziua în care emoția devine tricolor, poveștile devin punți între oameni, iar România devine acasă – oriunde te-ai afla. La aniversarea celor 30 de ani, PRO TV trăiește românește și invită întreaga țară să simtă, să celebreze și să descopere România într-o zi-maraton de programe speciale.

Dimineața începe de la 07:00 cu o ediție specială a Știrilor PRO TV. Cristian Leonte este gazdă în studio, în timp ce Cosmin Stan și Roxana Hulpe transmit live din mijlocul celui mai urmărit moment al zilei: Parada Militară de la Arcul de Triumf. Ca în fiecare an, jurnaliștii România, te iubesc!, Paula Herlo, Alex Dima, Cosmin Savu, Paul Angelescu și Rareș Năstase semnează portrete emoționante ale unor români remarcabili, adevărate exemple de curaj și reușită. Până la ora 14:00, programele speciale de știri vor aduce celor de acasă emoția și energia zilei, în timp ce întreaga țară își poartă mândria la vedere.

De la 14:00, spiritul românesc prinde și mai multă viață în superproducția Zi de bine, România!, găzduită de Shurubel și Cătălin Măruță. O ediție în care România pulsează în fiecare poveste, în fiecare colț de țară și dincolo de granițele ei. Bogdan Ciudoiu și Lili Sandu duc telespectatorii din Maramureș până pe puntea Fregatei Regina Maria, iar românii din Spania își spun poveștile cu dor și bucurie. O Românie a proiectelor curajoase, a gusturilor autentice și a oamenilor care ne fac mândri.

La 30 de ani de ani de PRO TV, 3 femei de 10, cu povesti care au inspirat generații, ne înfățișează România din ochii si sufletele lor. Amalia Enache își amintește primii pași în televiziune, Irina Rimes rememorează primii pași în muzică, iar muzica răsună în platou cu Damian Draghici, Rares si Johny Romano. Se cântă, se dansează și se strigă din toată inima: „Zi de bine, România!”

Sărbătoarea continuă de la ora 18:00, într-o ediție specială Batem Palma! – o explozie de voie bună, provocări și generozitate. Printre invitați, Adela Popescu, Anisia Gafton, Cornelia și Lupu Rednic, Bogdan Drăcea și George Ivașcu intră în joc cu inima deschisă pentru un scop nobil: sprijinirea Asociației BookLand, care construiește primul Campus Preuniversitar Profesional Dual pentru copiii din mediul rural.

Seara atinge punctul culminant la 20:30, cu Tu ești România! – gala care marchează 30 de ani de PRO TV și onorează 10 români extraordinari. Oameni care, prin pasiune, curaj și viziune, duc România înainte. Este seara în care țara întreagă își recunoaște eroii de zi cu zi.

De 1 Decembrie, sărbătoarea României se simte mai puternic ca oricând.

