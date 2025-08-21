Măsuri mai blânde pentru mercenarii lui Potra. Au fost plasați sub control judiciar. Decizia poate fi contestată

Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție (instanța supremă) au înlocuit, joi, măsura arestului preventiv cu cea a controlului judiciar.

Măsura vizează trei dintre inculpații din dosarul mercenarilor lui Horațiu Potra, acuzați că au încercat să pună la cale acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Pentru ceilalți 11 inculpați, instanța a înlocuit arestul la domiciliu cu plasarea sub control judiciar.

Interdicții stricte pe durata controlului judiciar

Toți inculpații au interdicția de a părăsi România și de a veni în București.

Mai au obligația de a purta permanent dispozitive electronice de supraveghere și de a comunica periodic mijloacele lor de existență.

De asemenea, nu au voie să participe la manifestări sportive, culturale sau la adunări publice și li se interzice deținerea, folosirea și purtarea armelor.

Într-o decizie pronunțată joi, 21 august 2025, în ședința de Camera de Consiliu, instanța a stabilit o durată de 60 de zile pentru măsura controlului judiciar în cazul inculpaților Andrei‑Florin Lup, Ioan Lup și Manfred Ioan Hauptman.

Tot pe o durată de 60 de zile, instanța a dispus aceeași măsură pentru inculpații Cristian Sergiu Borișcă, Adrian‑Inocențiu Comiza, Vasile‑Leonard Dragoman, Traian Lechințan, Ovidiu‑Claudiu Mureșan, Constantin Timofti, Claudiu‑Marian Lăpădatu, Matei Dărăbanț, Iulian Aniței, Mihail-Alex Goloțoiu și pentru Dan Cristian Panța, înlocuindu-se astfel arestul la domiciliu.

Pe durata controlului judiciar, inculpații sunt obligați să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanță ori de câte ori sunt chemați.

Trebuie să informeze imediat organul judiciar despre schimbarea locuinței și să se prezinte la poliție conform programului de supraveghere.

Instanța precizează că, în caz de încălcare a obligațiilor, măsura poate fi înlocuită cu arest la domiciliu sau arest preventiv. Poliția din circumscripția fiecărui inculpat va fi responsabilă de supraveghere. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia, conform articolului 275 alin. (3) din Codul de procedură penală.

Decizia are termen de contestație în 48 de ore de la pronunțare.

Contextul dosarului

La începutul lunii august, procurorul de caz a audiat 18 inculpați: trei erau în arest preventiv, 11 în arest la domiciliu și patru sub control judiciar.

Inculpații sunt acuzați de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, operațiuni ilegale cu articole pirotehnice și instigare publică.

Operațiunea din 26–27 februarie a inclus 47 de percheziții în Sibiu, Mureș, Ilfov, Timiș și Cluj, la 27 de persoane și patru sedii de firmă. În casa lui Horațiu Potra a fost descoperit un seif sub podea cu teancuri de dolari și numeroase arme. Potra a declarat că își „asumă” nerespectarea regimului armelor și muniției și a refuzat alte comentarii.

Dosarul vizează infracțiuni precum inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist sau xenofob, aderarea sau sprijinirea unui astfel de grup, promovarea cultului persoanelor vinovate de genocid și răspândirea ideilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Scopul anchetei a fost documentarea activităților infracționale, identificarea legăturilor infracționale și a bunurilor utilizate în activitate.

În 26 februarie, Călin Georgescu a fost ridicat din trafic și inculpat pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, comunicarea de informații false și fals în declarații privind sursele de finanțare a campaniei electorale.

A fost plasat sub control judiciar, cu interdicții de postare a mesajelor rasiste, legionare, fasciste, antisemite sau xenofobe.

Ulterior, în 4 august, procurorul a modificat încadrările juridice ale faptelor în complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare de informații false (două acte materiale).

În dosar apar și mercenari din gruparea lui Potra, inclusiv fostul mercenar din Legiunea Străină, Eugen Sechila, ridicat pe Aeroportul Henri Coandă înainte de îmbarcarea spre Oradea.

