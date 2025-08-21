Măsuri mai blânde pentru mercenarii lui Potra. Au fost plasați sub control judiciar. Decizia poate fi contestată

Stiri Justitie
21-08-2025 | 20:28
Horatiu Potra
Agerpres

Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție (instanța supremă) au înlocuit, joi, măsura arestului preventiv cu cea a controlului judiciar.

autor
Claudia Alionescu

Măsura vizează trei dintre inculpații din dosarul mercenarilor lui Horațiu Potra, acuzați că au încercat să pună la cale acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Pentru ceilalți 11 inculpați, instanța a înlocuit arestul la domiciliu cu plasarea sub control judiciar.

Interdicții stricte pe durata controlului judiciar

Toți inculpații au interdicția de a părăsi România și de a veni în București.

Mai au obligația de a purta permanent dispozitive electronice de supraveghere și de a comunica periodic mijloacele lor de existență.

Citește și
horatiu potra, jandarmi
Mercenarii lui Horațiu Potra rămân în arest. Autoritățile române nu au nicio informație despre locația liderului grupării

De asemenea, nu au voie să participe la manifestări sportive, culturale sau la adunări publice și li se interzice deținerea, folosirea și purtarea armelor.

Într-o decizie pronunțată joi, 21 august 2025, în ședința de Camera de Consiliu, instanța a stabilit o durată de 60 de zile pentru măsura controlului judiciar în cazul inculpaților Andrei‑Florin Lup, Ioan Lup și Manfred Ioan Hauptman.

Tot pe o durată de 60 de zile, instanța a dispus aceeași măsură pentru inculpații Cristian Sergiu Borișcă, Adrian‑Inocențiu Comiza, Vasile‑Leonard Dragoman, Traian Lechințan, Ovidiu‑Claudiu Mureșan, Constantin Timofti, Claudiu‑Marian Lăpădatu, Matei Dărăbanț, Iulian Aniței, Mihail-Alex Goloțoiu și pentru Dan Cristian Panța, înlocuindu-se astfel arestul la domiciliu.

Pe durata controlului judiciar, inculpații sunt obligați să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanță ori de câte ori sunt chemați.

Trebuie să informeze imediat organul judiciar despre schimbarea locuinței și să se prezinte la poliție conform programului de supraveghere.

Instanța precizează că, în caz de încălcare a obligațiilor, măsura poate fi înlocuită cu arest la domiciliu sau arest preventiv. Poliția din circumscripția fiecărui inculpat va fi responsabilă de supraveghere. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia, conform articolului 275 alin. (3) din Codul de procedură penală.

Decizia are termen de contestație în 48 de ore de la pronunțare.

Contextul dosarului

La începutul lunii august, procurorul de caz a audiat 18 inculpați: trei erau în arest preventiv, 11 în arest la domiciliu și patru sub control judiciar.

Inculpații sunt acuzați de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, operațiuni ilegale cu articole pirotehnice și instigare publică.

Operațiunea din 26–27 februarie a inclus 47 de percheziții în Sibiu, Mureș, Ilfov, Timiș și Cluj, la 27 de persoane și patru sedii de firmă. În casa lui Horațiu Potra a fost descoperit un seif sub podea cu teancuri de dolari și numeroase arme. Potra a declarat că își „asumă” nerespectarea regimului armelor și muniției și a refuzat alte comentarii.

Dosarul vizează infracțiuni precum inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist sau xenofob, aderarea sau sprijinirea unui astfel de grup, promovarea cultului persoanelor vinovate de genocid și răspândirea ideilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Scopul anchetei a fost documentarea activităților infracționale, identificarea legăturilor infracționale și a bunurilor utilizate în activitate.

În 26 februarie, Călin Georgescu a fost ridicat din trafic și inculpat pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, comunicarea de informații false și fals în declarații privind sursele de finanțare a campaniei electorale.

A fost plasat sub control judiciar, cu interdicții de postare a mesajelor rasiste, legionare, fasciste, antisemite sau xenofobe.

Ulterior, în 4 august, procurorul a modificat încadrările juridice ale faptelor în complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare de informații false (două acte materiale).

În dosar apar și mercenari din gruparea lui Potra, inclusiv fostul mercenar din Legiunea Străină, Eugen Sechila, ridicat pe Aeroportul Henri Coandă înainte de îmbarcarea spre Oradea.

Ce i-au cerut liderii UE lui Trump să trimită pe teritoriul României ca viitoare garanții de securitate pentru Ucraina

Sursa: News.ro

Etichete: mercenari, inalta curte de casatie si justitie, horatiu potra,

Dată publicare: 21-08-2025 19:50

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
Procurorii audiază 18 mercenari din gruparea Potra. Sunt acuzaţi de tentativă de acţiuni împotriva ordinii constituţionale
Stiri actuale
Procurorii audiază 18 mercenari din gruparea Potra. Sunt acuzaţi de tentativă de acţiuni împotriva ordinii constituţionale

Procurorii audiază vineri 18 mercenari din gruparea lui Horaţiu Potra, acuzaţi de tentativă la acţiuni împotriva ordinii constituţionale, încălcarea regimului armelor şi muniţiilor, folosirea ilegală a articolelor pirotehnice şi instigare publică.

Mercenarii lui Horațiu Potra rămân în arest. Autoritățile române nu au nicio informație despre locația liderului grupării
Stiri Justitie
Mercenarii lui Horațiu Potra rămân în arest. Autoritățile române nu au nicio informație despre locația liderului grupării

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus, miercuri, prelungirea cu 30 de zile a mandatelor de arestare preventivă pe numele a trei mercenari din gruparea lui Horaţiu Potra.

Un nou dosar a fost deschis pe numele lui Potra, pentru evaziune fiscală. Nu ar fi declarat banii făcuți în Congo
Stiri actuale
Un nou dosar a fost deschis pe numele lui Potra, pentru evaziune fiscală. Nu ar fi declarat banii făcuți în Congo

Procurorii Parchetului General au deschis un nou dosar penal pe numele mercenarului Horațiu Potra, de această dată pentru evaziune fiscală, delapidare și spălarea banilor.

Averea mercenarului Horațiu Potra, pusă sub sechestru. 24 milioane de lei, aur și imobile, blocate de procurori
Stiri actuale
Averea mercenarului Horațiu Potra, pusă sub sechestru. 24 milioane de lei, aur și imobile, blocate de procurori

Procurorii de la Parchetul General au instituit sechestru asigurător pe conturile și bunurile mercenarului Horațiu Potra, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.

Un fost mercenar care a lucrat cu Horațiu Potra în Congo a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor
Stiri actuale
Un fost mercenar care a lucrat cu Horațiu Potra în Congo a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor

Un fost mercenar în Congo a fost trimis în judecată, după ce a atacat cu o macetă, în plină stradă, un bărbat.

Recomandări
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată
Stiri Economice
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată

Este oficial, guvernul a adoptat proiectul de lege, care limitează retragerea banilor din Pilonul II, III și IV de pensii.

Aberdeen - FCSB, în play-off-ul Europa League. Duelul este LIVE pe VOYO, astăzi, de la ora 21:45. Lotul „roș-albaștrilor”
Stiri Sport
Aberdeen - FCSB, în play-off-ul Europa League. Duelul este LIVE pe VOYO, astăzi, de la ora 21:45. Lotul „roș-albaștrilor”

FCSB se duela, astăzi, în Scoția, cu Aberdeen, în play-off-ul Europa League. Meciul este transmis în direct și în exclusivitate pe VOYO, de la ora 21:45.

Cum vrea ministerul Energiei să reducă facturile cu 25%. Vom avea tarife diferite în funcție de intervalul orar
Stiri Economice
Cum vrea ministerul Energiei să reducă facturile cu 25%. Vom avea tarife diferite în funcție de intervalul orar

Ministerul Energiei a anunțat un pachet de măsuri prin care facturile la energie electrică ar urma să scadă cu cel puțin 25%. Acum plătim printre cele mai mari prețuri din Uniune.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 21 August 2025

51:11

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12