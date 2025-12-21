Desertul Crumble, reinterpretat: noul preparat dulce care face furori la târgurile de Crăciun

Un nou preparat dulce face furori pe rețelele de socializare. Este vorba despre o interpretare modernă a deşertului britanic „Crumble”, care e acum nelipsită de la târgurile de Crăciun din țară.

Noul desert este o budincă fierbinte, așezată peste un strat generos de biscuiți. Pe cât de bine sună, pe atât de apetisant este, spun cei care l-au încercat la Târgul de Crăciun din Craiova, încurajați de ce au văzut pe rețelele sociale.



Denisa: ''Dupa valul de reacţii în mediul online, pasionaţii de deserturi şi nu numai, duc Crumblelul la nivel de artă și inventează noi forme de prezentare pentru toate gusturile și buzunarele românilor.''

Într-adevăr, rețeta poate fi adaptată după bunul plac: budinca - de vanilie sau de ciocolată - se combină perfect cu fructe sau topinguri de orice fel.



Și bucureștenii s-au lăsat cuceriți de varianta reinterpretată de Crumble.



Băiat: ”Am mai mâncat este ok, este super, este a 2 a oară că atuci am luat cu zmeură acuma am luat cu caramel”

Reporter: Unde a ţi văzut această rețetă?

Băiat: ”Pe internet”.

Un creator de conținut online, pasionat de bucătărie, ne arată că deşertul poate fi făcut ușor și acasă.

Leo Dumitru- creator de conținut: ''Punem o bază de biscuiți după care punem merele noastre caramelizate. Trecem la budincă de vanilie așa fierbinte direct de pe foc. Mie îmi place să pun puțin zahăr și să caramelizez direct cu torța”.

Rețeta originală de Crumble aduce în farfurie un blat crocant, sfărâmicios, sub care se află umplutură de fructe. A fost creată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, ca o alternativă la plăcintele elaborate.

