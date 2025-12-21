Desertul Crumble, reinterpretat: noul preparat dulce care face furori la târgurile de Crăciun

Stiri actuale
21-12-2025 | 07:47
crumble

Un nou preparat dulce face furori pe rețelele de socializare. Este vorba despre o interpretare modernă a deşertului britanic „Crumble”, care e acum nelipsită de la târgurile de Crăciun din țară.

 

autor
Denisa Stoica

Noul desert este o budincă fierbinte, așezată peste un strat generos de biscuiți. Pe cât de bine sună, pe atât de apetisant este, spun cei care l-au încercat la Târgul de Crăciun din Craiova, încurajați de ce au văzut pe rețelele sociale.

Denisa: ''Dupa valul de reacţii în mediul online, pasionaţii de deserturi şi nu numai, duc Crumblelul la nivel de artă și inventează noi forme de prezentare pentru toate gusturile și buzunarele românilor.''

Într-adevăr, rețeta poate fi adaptată după bunul plac: budinca - de vanilie sau de ciocolată - se combină perfect cu fructe sau topinguri de orice fel.

Și bucureștenii s-au lăsat cuceriți de varianta reinterpretată de Crumble.

Băiat: ”Am mai mâncat este ok, este super, este a 2 a oară că atuci am luat cu zmeură acuma am luat cu caramel”

Reporter: Unde a ţi văzut această rețetă?

Băiat: ”Pe internet”.

Citește și
revolutie
Marş memorial pe 21 decembrie, de la Piaţa Victoriei la Piaţa Revoluţiei: „Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine”

Un creator de conținut online, pasionat de bucătărie, ne arată că deşertul poate fi făcut ușor și acasă.

Leo Dumitru- creator de conținut: ''Punem o bază de biscuiți după care punem merele noastre caramelizate. Trecem la budincă de vanilie așa fierbinte direct de pe foc. Mie îmi place să pun puțin zahăr și să caramelizez direct cu torța”.

Rețeta originală de Crumble aduce în farfurie un blat crocant, sfărâmicios, sub care se află umplutură de fructe. A fost creată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, ca o alternativă la plăcintele elaborate.

Sursa: Pro TV

Etichete: desert, crumble,

Dată publicare: 21-12-2025 07:47

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Marş memorial pe 21 decembrie, de la Piaţa Victoriei la Piaţa Revoluţiei: „Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine”
Stiri actuale
Marş memorial pe 21 decembrie, de la Piaţa Victoriei la Piaţa Revoluţiei: „Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine”

Un marş memorial pe traseul Piaţa Victoriei - Piaţa Universităţii - Piaţa Revoluţiei, este anunţat pentru 21 decembrie, de la ora 17.00.

S-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România: ”Am fost inconștienți”
Stiri actuale
S-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România: ”Am fost inconștienți”

În 20 decembrie s-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România. Sirenele, care atunci anunțau că oamenii și-au recâștigat libertatea, au răsunat din nou în oraș, în semn de omagiu.

Afacerea profitabilă de sezon care se confruntă cu lipsa angajaților. Meșterii pot câștiga până la 8.000 de lei pe lună
Stiri actuale
Afacerea profitabilă de sezon care se confruntă cu lipsa angajaților. Meșterii pot câștiga până la 8.000 de lei pe lună

Asemenea cumpărăturilor neobosite pentru cadouri și mâncare, goana după ornamente de Crăciun e și ea în toi. Proprietarii magazinelor se zbat să umple rafturile cu decorațiuni, în timp ce producătorii nu mai fac față comenzilor.

Recomandări
Crăciunul din New York. Contrastul dintre magia de pe Instagram și realitatea aglomerată și intensă din oraș
Stiri Turism
Crăciunul din New York. Contrastul dintre magia de pe Instagram și realitatea aglomerată și intensă din oraș

Crăciunul din New York pare desprins dintr-un film atunci când îl vedem pe Instagram: lumini strălucitoare, decor de film, zâmbete și reclame spectaculoase. Dar realitatea e mult mai intensă.

”Circul anual al lui Putin”. Minciuni, dispreț și amenințări furioase de război – ”cadoul” de Crăciun al Rusiei pentru Europa
Stiri externe
”Circul anual al lui Putin”. Minciuni, dispreț și amenințări furioase de război – ”cadoul” de Crăciun al Rusiei pentru Europa

„Circul anual al lui Putin a dus pe noi culmi distorsionarea adevărului”. Așa rezumă comentatorii occidentali tradiționala conferință de presă susținută de președintele rus.  

Noua tradiție ”Elf on the shelf” din America devine modă și la români. Ce reprezintă și cât de sănătoasă este pentru copii
Stiri Sociale
Noua tradiție ”Elf on the shelf” din America devine modă și la români. Ce reprezintă și cât de sănătoasă este pentru copii

Moda lansată de vestici, ”Elf on the shelf” - pe românește, ”spiridușul de pe raft” - ia amploare și la noi în țară. Tradiția vine de peste Ocean, unde părinții mută o jucărie-spiriduș prin casă, pe timpul nopții.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 20 Decembrie 2025

32:07

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 29

40:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 32 - 2025

22:08

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 15

22:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28