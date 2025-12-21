Pasionații de off-road, ajutoarele lui Moș Crăciun pentru bătrânii din Iași. Oamenii le-au mulțumit cu lacrimi în ochi

Stiri Sociale
21-12-2025 | 07:57
cadouri batrani

Au fost momente de bucurie în două comune din Iași, unde bătrânii rămași singuri și necăjiți au primit vizitatori.

autor
Iulia Ciuhu

Mai mulți pasionați de off-road s-au transformat, preț de câteva ore, în ajutoarele lui Moș Crăciun. Au mers cu daruri și vorbe bune, la oamenii care le-au mulțumit cu lacrimi în ochi.

Voluntarii au ajuns la 30 de bătrâni, pe care asistența socială îi are în evidență, pentru situația lor dificilă. Bunicii au primit în dar alimente, ca să nu simtă lipsurile și de sărbători, dar și câte o vorbă bună, care să le aline singurătatea.

Ștefana Lupu, asistent comunitar: Nu are cine să le deschidă poarta. Au nevoie să comunice.

Pasionații de offroad au pus mână de la mână, pentru a face totul posibil.

Citește și
afacere globuri
Afacerea profitabilă de sezon care se confruntă cu lipsa angajaților. Meșterii pot câștiga până la 8.000 de lei pe lună

Raimond Chelban, președintele Asociației Adventure 4x4 Iași: Este o traditie a cluburilor de offroad să ajungem la mai mulți oameni care au nevoie de bucuria Crăciunului.

Cristian Angheluță, președinte Lions Club Iași: Sunt în nevoie, sunt neajutorați, nu mai au pe nimeni. Crăciunul e pentru toată lumea, nu doar pentru copii.

Inteligența artificială a devenit ajutorul lui Moș Crăciun. Există riscul să ne luăm nouă, de fapt, un cadou

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, motociclisti, batrani, craciun, daruri,

Dată publicare: 21-12-2025 07:57

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Desertul Crumble, reinterpretat: noul preparat dulce care face furori la târgurile de Crăciun
Stiri actuale
Desertul Crumble, reinterpretat: noul preparat dulce care face furori la târgurile de Crăciun

Un nou preparat dulce face furori pe rețelele de socializare. Este vorba despre o interpretare modernă a deşertului britanic „Crumble”, care e acum nelipsită de la târgurile de Crăciun din țară.

 

Afacerea profitabilă de sezon care se confruntă cu lipsa angajaților. Meșterii pot câștiga până la 8.000 de lei pe lună
Stiri actuale
Afacerea profitabilă de sezon care se confruntă cu lipsa angajaților. Meșterii pot câștiga până la 8.000 de lei pe lună

Asemenea cumpărăturilor neobosite pentru cadouri și mâncare, goana după ornamente de Crăciun e și ea în toi. Proprietarii magazinelor se zbat să umple rafturile cu decorațiuni, în timp ce producătorii nu mai fac față comenzilor.

”Circul anual al lui Putin”. Minciuni, dispreț și amenințări furioase de război – ”cadoul” de Crăciun al Rusiei pentru Europa
Stiri externe
”Circul anual al lui Putin”. Minciuni, dispreț și amenințări furioase de război – ”cadoul” de Crăciun al Rusiei pentru Europa

„Circul anual al lui Putin a dus pe noi culmi distorsionarea adevărului”. Așa rezumă comentatorii occidentali tradiționala conferință de presă susținută de președintele rus.  

Recomandări
Crăciunul din New York. Contrastul dintre magia de pe Instagram și realitatea aglomerată și intensă din oraș
Stiri Turism
Crăciunul din New York. Contrastul dintre magia de pe Instagram și realitatea aglomerată și intensă din oraș

Crăciunul din New York pare desprins dintr-un film atunci când îl vedem pe Instagram: lumini strălucitoare, decor de film, zâmbete și reclame spectaculoase. Dar realitatea e mult mai intensă.

”Circul anual al lui Putin”. Minciuni, dispreț și amenințări furioase de război – ”cadoul” de Crăciun al Rusiei pentru Europa
Stiri externe
”Circul anual al lui Putin”. Minciuni, dispreț și amenințări furioase de război – ”cadoul” de Crăciun al Rusiei pentru Europa

„Circul anual al lui Putin a dus pe noi culmi distorsionarea adevărului”. Așa rezumă comentatorii occidentali tradiționala conferință de presă susținută de președintele rus.  

Noua tradiție ”Elf on the shelf” din America devine modă și la români. Ce reprezintă și cât de sănătoasă este pentru copii
Stiri Sociale
Noua tradiție ”Elf on the shelf” din America devine modă și la români. Ce reprezintă și cât de sănătoasă este pentru copii

Moda lansată de vestici, ”Elf on the shelf” - pe românește, ”spiridușul de pe raft” - ia amploare și la noi în țară. Tradiția vine de peste Ocean, unde părinții mută o jucărie-spiriduș prin casă, pe timpul nopții.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 20 Decembrie 2025

32:07

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 29

40:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 32 - 2025

22:08

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 15

22:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28