Pasionații de off-road, ajutoarele lui Moș Crăciun pentru bătrânii din Iași. Oamenii le-au mulțumit cu lacrimi în ochi

Au fost momente de bucurie în două comune din Iași, unde bătrânii rămași singuri și necăjiți au primit vizitatori.

Mai mulți pasionați de off-road s-au transformat, preț de câteva ore, în ajutoarele lui Moș Crăciun. Au mers cu daruri și vorbe bune, la oamenii care le-au mulțumit cu lacrimi în ochi.

Voluntarii au ajuns la 30 de bătrâni, pe care asistența socială îi are în evidență, pentru situația lor dificilă. Bunicii au primit în dar alimente, ca să nu simtă lipsurile și de sărbători, dar și câte o vorbă bună, care să le aline singurătatea.

Ștefana Lupu, asistent comunitar: Nu are cine să le deschidă poarta. Au nevoie să comunice.

Pasionații de offroad au pus mână de la mână, pentru a face totul posibil.

Raimond Chelban, președintele Asociației Adventure 4x4 Iași: Este o traditie a cluburilor de offroad să ajungem la mai mulți oameni care au nevoie de bucuria Crăciunului.

Cristian Angheluță, președinte Lions Club Iași: Sunt în nevoie, sunt neajutorați, nu mai au pe nimeni. Crăciunul e pentru toată lumea, nu doar pentru copii.

