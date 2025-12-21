Afacerea profitabilă de sezon care se confruntă cu lipsa angajaților. Meșterii pot câștiga până la 8.000 de lei pe lună

21-12-2025 | 07:37
afacere globuri

Asemenea cumpărăturilor neobosite pentru cadouri și mâncare, goana după ornamente de Crăciun e și ea în toi. Proprietarii magazinelor se zbat să umple rafturile cu decorațiuni, în timp ce producătorii nu mai fac față comenzilor.

autor
Doina Plăcintă

Globurile făcute manual sunt tot mai căutate, dar meșterii care le creează sunt tot mai puțini.

În această fabrică din Cluj-Napoca se lucrează la foc continuu încă de la începutul anului, cu o scurtă pauză, în vară. Totul pentru a onora comenzile de globuri care au venit inclusiv din Statele Unite.

Se găsesc tot mai puțini meșteri

Baghetele din sticlă, făurite la peste 1000 de grade Celsius, prind contur în mâinile meșterilor, tot mai puțini, în ultimii ani. Ca să răspundă cererilor, această fabrică ar avea nevoie, cel puțin, să-și dubleze personalul, adică să ajungă la 24 de pictori, care să dea viață ornamentelor. Doar că:

Angajată: Tot mai puține persoane vin, nu sunt interesați. E mai greu pentru că trebuie înveți în timp și financiar mai greu s-ar descurca la început.

Meșterii aflați la început primesc 3 mii de lei, în mână. Dar experiența și măiestria câștigate în timp îi pot face să câștige aproape 8 mii de lei.

Gheorghe Turcu, proprietar fabrică de globuri: Interesul pentru globuri anul acesta a fost mult mai mare decât, să zic, ultimii ani. Avem comenzi mai multe decât putem face.

Nici în atelierele mici nu e mai bine. Munca se face, de cele mai multe ori, în familie.

Carmen Orășanu, reprezentant atelier: Este foarte multă muncă înainte de sărbători. Niciodată nu reușim chiar tot ce ne propunem. Într-adevăr nu mai sunt oameni care să aibă răbdarea să facă lucru manual.

Prețul unui glob de Crăciun făcut manual, din sticlă sau ceramică, poate ajunge la 90 de lei. Iar diverse ornamente din hârtie reciclată, dar rezistentă, costă și 45 de lei.

Sursa: Pro TV

