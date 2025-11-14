MAE l-a chemat pe ambasadorul Rusei să-i arate resturile unei drone: Dovezi solide ale violării spaţiului aerian românesc

14-11-2025 | 19:09
ambasador rus convocat
Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat, vineri, la sediul MAE, unde i s-au prezentat ”dovezi palpabile, ample şi solide, ale violării spaţiului aerian al României” de către o dronă în noaptea de 10 spre 11 noiembrie.

autor
Adrian Popovici

„Din dispoziţia ministrului afacerilor externe, ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat astăzi, 14 noiembrie 2025, la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Acestuia i-au fost prezentate dovezi palpabile, ample şi solide, ale violării spaţiului aerian al României de către un vehicul aerian fără pilot al forţelor militare ruse, în cursul nopţii de 10/11 noiembrie 2025”, anunţă, vineri, Ministerul de Externe,într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, ”fragmentele recuperate de autorităţile române de la locul prăbuşirii vehiculului aerian probează indubitabil apartenenţa acestuia şi implicarea în atacurile masive din noaptea respectivă împotriva infrastructurii civile ucrainene aflată în proximitatea frontierei cu România”.

„Partea română a exprimat, în cursul convocării ambasadorului Federaţiei Ruse, protestul ferm faţă de acest act inacceptabil şi iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranităţii României. De asemenea, reprezentanţii MAE au atras atenţia asupra repetării acestor situaţii, care constituie riscuri de o deosebită gravitate pentru siguranţa cetăţenilor români, precum şi pentru securitatea României şi a regiunii. A condamnat încă o dată, în mod ferm, atacurile ilegale şi iresponsabile împotriva infrastructurii civile ucrainene din proximitatea frontierei cu România şi a reamintit responsabilitatea exclusivă a Federaţiei Ruse pentru războiul de agresiune în curs împotriva Ucrainei. Totodată, a fost menţionat ca România are dreptul să ia măsurile legale necesare să îşi protejeze cetăţenii şi teritoriul inclusiv prin tot spectrul de instrumente politice, inclusiv prin sancţiuni”, se mai arată în comunicatul de presă.

Drone Tulcea
Noi atacuri aeriene rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Fragmente de dronă, descoperite pe teritoriul României

MAE subliniază că, ”în pofida acţiunii iresponsabile şi ilegale a Federaţiei Ruse, în niciun moment cetăţenii României din zona survolată nu au fost în pericol direct şi iminent”.

”România şi Aliaţii au capabilităţile şi cadrul de acţiune pentru a gestiona orice situaţie de risc. România este în permanent contact cu Aliaţii săi şi cu ceilalţi membri UE pe aceste subiecte”, a mai transmis MAE.

Un mesaj Ro-Alert a fost emis marţi noaptea pentru locuitorii din zona de nord a judeţului Tulcea, aceştia fiind informaţi despre posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

Un apel la 112 a semnalat că un obiect a căzut din spaţiul aerian în apropiere de Grindu. Ajunşi la coordonatele primite, pompierii tulceni au constatat că în urma impactului cu solul nu s-a produs niciun incendiu, la faţa locului ajungând forţe din cadrul MApN care au delimitat zona şi s-au asigurat că nu există alte pericole.

Conform MApN, radarele au semnalat prezenţa unor grupuri de drone în zona adiacentă spaţiului aerian naţional. La ora 01:09, MApN a fost informat despre impactul cu solul al unui vehicul aerian, în zona Grindu, la aproximativ 5 km sud de frontieră.

Sursa: News.ro

Etichete: drone, ambasada rusiei,

Dată publicare: 14-11-2025 18:49

