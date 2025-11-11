Noi atacuri aeriene rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Fragmente de dronă, descoperite pe teritoriul României

Stiri actuale
11-11-2025 | 07:48
Drone Tulcea
Inquam Photos / Ovidiu Micsik

În noaptea de 10 spre 11 noiembrie 2025, Federația Rusă a lansat o nouă serie de atacuri aeriene asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre, vizând în special zona portului Izmail.

autor
Stirileprotv

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), radarele românești au detectat, în timpul atacurilor, mai multe grupuri de drone aflate în proximitatea spațiului aerian național. Ca măsură de precauție, au fost activate sistemele de apărare antiaeriană. Totuși, condițiile meteo nefavorabile din sud-estul țării au împiedicat decolarea aeronavelor aflate în serviciul de luptă al Poliției Aeriene.

La ora 00:07, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, avertizând asupra riscului generat de atacurile din apropiere.

În același interval, numeroase explozii au fost semnalate pe malul ucrainean al Dunării, în zona portului Izmail, unul dintre principalele puncte logistice utilizate de Ucraina pentru exportul de cereale.

Ulterior, la ora 01:09, MApN a fost informat despre impactul unui obiect aerian pe teritoriul României, în zona localității Grindu, aflată la aproximativ cinci kilometri sud de frontieră. Echipe de militari au fost trimise imediat la fața locului, unde au identificat fragmente posibil provenite dintr-o dronă.

Citește și
accident iasi
Momentul în care o adolescentă din Iași este lovită de o mașină pe trecerea de pietoni și proiectată câțiva metri

Perimetrul a fost securizat, iar cercetările urmau să fie reluate la primele ore ale dimineții de către specialiștii în armament și explozivi.

Atacurile de acest tip au devenit frecvente în ultimele luni, Rusia vizând în mod repetat porturile ucrainene de la Dunăre, Izmail și Reni, situate în imediata vecinătate a României, în încercarea de a bloca exporturile ucrainene și rutele comerciale alternative la Marea Neagră.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Rusia, Ucraina, drone,

Dată publicare: 11-11-2025 07:48

Articol recomandat de sport.ro
Românul celebru care nu are și nici nu vrea să-și facă 'profil' pe rețelele de socializare
Românul celebru care nu are și nici nu vrea să-și facă 'profil' pe rețelele de socializare
Citește și...
Momentul în care o adolescentă din Iași este lovită de o mașină pe trecerea de pietoni și proiectată câțiva metri
Stiri actuale
Momentul în care o adolescentă din Iași este lovită de o mașină pe trecerea de pietoni și proiectată câțiva metri

O adolescentă de 17 ani a fost accidentată grav luni seară, în timp ce traversa pe o trecere de pietoni din localitatea Tomești, județul Iași.  

Un român a murit într-un accident în SUA, încercând să-și salveze soția și fetița abia născută. Gestul care i-a fost fatal
Stiri actuale
Un român a murit într-un accident în SUA, încercând să-și salveze soția și fetița abia născută. Gestul care i-a fost fatal

Un tânăr din Bihor, care locuia în Statele Unite, a murit într-un cumplit accident de circulație, încercând să-și protejeze soția și fetița abia născută.

Panică pe aeroportul Băneasa. Pasagerii unui avion sosit din Barcelona au fost evacuați de urgență imediat după aterizare
Stiri actuale
Panică pe aeroportul Băneasa. Pasagerii unui avion sosit din Barcelona au fost evacuați de urgență imediat după aterizare

Panică, marți dimineață, pe aeroportul Băneasa din Capitală. Pasagerii unui avion care venea din Barcelona au fost evacuați de urgență imediat ce avionul s-a oprit pe pistă.

Recomandări
Prima reacţie a lui Nicuşor Dan în cazul disputei dintre magistraţi şi Oana Gheorghiu: Declaraţia ei a fost nefericită
Stiri Politice
Prima reacţie a lui Nicuşor Dan în cazul disputei dintre magistraţi şi Oana Gheorghiu: Declaraţia ei a fost nefericită

Preşedintele Nicuşor Dan a comentat marţi disputa dintre magistraţi şi vicepremierul Oana Gheorghiu, considerând că declaraţia acesteia despre pensiile magistraţilor a fost nefericită, iar reacţia CSM, care a sesizat Parchetul, a fost exagerată.

30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul 2005. Acesta a fost anul în care România era pusă la încercare. De două ori — de ape și de propriile limite.

Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor
Stiri actuale
Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor

CSM a depus o plângere pe numele Oana Gheorghiu acuzând-o că a încălcat independenţa justiţiei şi statutul magistraţilor „într-un mod iresponsabil şi populist” după declarațiile despre pensiile magistraților.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Noiembrie 2025

45:34

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 10 Noiembrie 2025

01:29:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Noiembrie 2025

01:44:56

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28