Noi atacuri aeriene rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Fragmente de dronă, descoperite pe teritoriul României

În noaptea de 10 spre 11 noiembrie 2025, Federația Rusă a lansat o nouă serie de atacuri aeriene asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre, vizând în special zona portului Izmail.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), radarele românești au detectat, în timpul atacurilor, mai multe grupuri de drone aflate în proximitatea spațiului aerian național. Ca măsură de precauție, au fost activate sistemele de apărare antiaeriană. Totuși, condițiile meteo nefavorabile din sud-estul țării au împiedicat decolarea aeronavelor aflate în serviciul de luptă al Poliției Aeriene.

La ora 00:07, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, avertizând asupra riscului generat de atacurile din apropiere.

În același interval, numeroase explozii au fost semnalate pe malul ucrainean al Dunării, în zona portului Izmail, unul dintre principalele puncte logistice utilizate de Ucraina pentru exportul de cereale.

Ulterior, la ora 01:09, MApN a fost informat despre impactul unui obiect aerian pe teritoriul României, în zona localității Grindu, aflată la aproximativ cinci kilometri sud de frontieră. Echipe de militari au fost trimise imediat la fața locului, unde au identificat fragmente posibil provenite dintr-o dronă.

Perimetrul a fost securizat, iar cercetările urmau să fie reluate la primele ore ale dimineții de către specialiștii în armament și explozivi.

Atacurile de acest tip au devenit frecvente în ultimele luni, Rusia vizând în mod repetat porturile ucrainene de la Dunăre, Izmail și Reni, situate în imediata vecinătate a României, în încercarea de a bloca exporturile ucrainene și rutele comerciale alternative la Marea Neagră.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













