De ce nu a fost doborâtă drona căzută în județul Tulcea. Șeful Armatei: Nu a intrat în raza sistemului de apărare

13-11-2025 | 22:14
Drona cazuta in Tulcea

Drona căzută în urmă cu două nopţi în judeţul Tulcea nu a fost combătută întrucât nu a intrat în raza sistemului de apărare, a declarat șeful Statului Major al Apărării Naţionale, general Gheorghiţă Vlad, joi, în Poligonul Cincu.

 

„Este un dispozitiv de luptă organizat în acea zonă. În poziţia de tragere respectivă, pe direcţia respectivă nu a fost nicio ameninţare. Am spus şi o repet, ca de fiecare dată, avem o suprafaţă foarte mare de acoperit din punct de vedere al apărării antiaeriene. Drept urmare, ne concentrăm pentru protecţia zonelor populate. Acesta este şi motivul pentru care drona respectivă nu a intrat în raza de acţiune a sistemului de combatere şi, drept urmare, nu a putut fi combătută. Nu s-a pus problema nici o secundă pentru a fi combătută pentru că nu a intrat în raza de acţiune a acelui sistem", a declarat presei şeful Statului Major al Apărării Naţionale, general Gheorghiţă Vlad, joi, în Poligonul Cincu.

Potrivit acestuia, legislaţia actuală permite descentralizarea deciziei de combatere a unei eventuale ţinte aeriene, până la nivel de comandant de piesă.

„Deci dacă era cazul, acea ţintă era combătută. A căzut la o distanţă suficient de mare, astfel încât să nu poată fi combătută de sistemul antiaerian respectiv", a mai menţionat generalul Gheorghiţă Vlad.

Un mesaj RO-ALERT a fost transmis marţi dimineaţa locuitorilor din zona de nord a judeţului Tulcea prin care erau informaţi despre posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, pe fondul războiului din Ucraina, un apel la 112 anunţând că în apropiere de Grindu ar fi căzut un astfel de obiect.

Reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale (MApN), ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean şi ai Serviciului Român de Informaţii au verificat, marţi dimineaţă, locul unde a căzut una dintre dronele folosite de Rusia în războiul declanşat în Ucraina.

MApN a informat marţi, într-un comunicat de presă, că în noaptea precedentă radarele României au semnalat prezenţa unor grupuri de drone în zona adiacentă spaţiului aerian naţional, ceea ce a determinat activarea preventivă a sistemelor de apărare antiaeriană.

„Condiţiile meteo din zona de sud-est a ţării nu au permis decolarea aeronavelor din serviciul de luptă Poliţie Aeriană. La ora 01:09, MApN a fost informat despre impactul cu solul al unui vehicul aerian, în zona Grindu, la aproximativ 5 kilometri sud de frontieră. Echipe de militari s-au deplasat la faţa locului şi au raportat prezenţa unor posibile fragmente de dronă. Zona a fost securizată", s-a precizat în comunicatul de presă al MApN.

Sursa: Agerpres

Code for Romania reacționează după ce președintele Nicușor Dan a declarat că „niciun ONG din țara asta nu are resurse să plătească cinci analiști care să stea un an de zile și să facă analiza asta”, pentru dezvoltarea de politici publice.

