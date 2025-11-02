MAE, atenționare de călătorie pentru cetățenii români. Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se va suspenda temporar

MAE informează cetățenii români că în perioada 04 noiembrie, ora 09:00, și 05 noiembrie, ora 09:00, circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi suspendată temporar pentru toate categoriile de autovehicule.

Potrivit MAE, pentru data de 04 noiembrie 2025, interval orar 09:00 - 21:00 se suspendă circulaţia pentru toate categoriile de autovehicule.

Pentru intervalul 04 noiembrie 2025, ora 21:00 - 05 noiembrie 2025, ora 09:00 se suspendă circulaţia numai pentru autovehiculele care transportă marfă, indiferent de tonaj, celor care transportă persoane fiindu-le permisă trecerea pe pod (autoturisme, microbuze, autocare).

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, Agenţia "Infrastructura Rutieră" bulgară pune la dispoziţie următoarele două link-uri:

-harta rutelor ocolitoare:

https://api.bg/files/1df7104499aa1380ca5ab754070e9030.jpg;

-harta parcărilor:

https://api.bg/files/004e2245206ce41429e13fde695095eb.jpg;

”MAE recomandă cetăţenilor români care intenţionează să tranziteze Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse să ia în considerare perioadele menţionate în care circulaţia rutieră va fi oprită pentru traversarea podului şi să folosească celelalte puncte de trecere a frontierei între România şi Republica Bulgaria, după cum urmează: Vidin - Calafat, Kardam - Negru Vodă, Silistra - Ostrov Călăraşi, Dobromir - Krushari şi Kainardzha - Lipniţa, Nikopol - Turnu Măgurele (feribot) (www.feribot-eurobac.ro), Svishtov - Zimnicea (feribot) (www.ferry.bg), Oryahovo - Bechet (feribot) (www.ferryboat.bg) şi Aydemir (Silistra) - Chiciu (Călăraşi) (feribot) (www.spikaferry.com)”, a transmis MAE.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României în Republica Bulgaria: +359879440758.

MAE recomandă consultarea paginilor web https://sofia.mae.ro, https://ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro, www.meteoalarm.org, www.mae.ro.

