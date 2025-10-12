MAE, atenţionare de călătorie pentru Grecia. Grevă anunţată pentru marţi. Posibile perturbări ale transportului public

12-10-2025 | 19:54
trafic grecia
Shutterstock

Ministerul Afacerilor Externe anunţă că în Republica Elenă este preconizată, marţi, declanşarea unei greve naţionale, context în care pot fi înregistrate perturbări semnificative în domeniul transportului public rutier, feroviar şi maritim.

autor
Mihaela Ivăncică

"Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Elenă asupra faptului că, în data de 14 octombrie 2025, este preconizată declanşarea unei greve naţionale, context în care pot fi înregistrate perturbări semnificative în domeniul transportului public rutier, feroviar şi maritim. MAE recomandă cetăţenilor români să verifice orarul de funcţionare al mijloacelor de transport în comun, la data de 14 octombrie 2025, pe site-urile Web oficiale ale companiilor de transport", se arată într-un comunicat de presă al MAE transmis duminică AGERPRES.

Potrivit sursei citate, cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 2106728875; +30 2106728879 şi ale Consulatului General al României de la Salonic: +30 2310340088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, pot apela la telefonul de permanenţă al Ambasadei României la Atena: +30 6978996222 şi al Consulatului General al României de la Salonic: +30 6946049076. 

Sursa: Agerpres

Etichete: grecia, MAE, atentionare de calatorie, greva,

Dată publicare: 12-10-2025 19:54

