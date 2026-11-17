De asemenea, pentru data de 21 noiembrie a fost anunţată o acţiune de protest la Lisabona, în faţa clădirii Parlamentului, la care se aşteaptă participarea unui număr mare de persoane, se arată într-un comunicat al MAE, transmis marţi AGERPRES.

În context, MAE le recomandă cetăţenilor români să verifice şi să urmărească în mod constant informaţiile actualizate şi anunţurile oficiale ale autorităţilor portugheze şi să evite zonele în care au loc manifestaţii.

MAE le reaminteşte cetăţenilor români că pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351 21 396 6463, +351 21 396 0866, +351 21 397 2648, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi preluate în regim de permanenţă de operatorii call center.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Lisabona: +351. 927.411.628.

MAE recomandă consultarea paginilor web - https://lisabona.mae.ro/ şi https://www.mae.ro/ şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.