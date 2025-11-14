Lucrările pe Autostrada Sibiu–Pitești avansează rapid. Tunelul Momaia va fi primul din România cu beton în loc de asfalt

14-11-2025 | 20:11
Lucrările pe Autostrada Sibiu–Pitești progresează rapid, iar anul viitor ar putea fi inaugurată înainte de termen o porțiune de 9 km lângă Curtea de Argeș, cu primul tunel forat în stâncă.

Florentina Bălășoiu

În premieră, pentru un tunel din țara noastră, constructorii vor aduce utilaje moderne și vor turna un beton special în loc de asfalt, astfel încât structura să aibă o rezistență mai mare.

Cu 550 de muncitori și 170 de utilaje în teren, antreprenorul austriac are în plan să termine mai repede cei 9,8 kilometri între Curtea de Argeș și Tigveni și a ajuns la un avans de 85%.

Betonul rutier înlocuiește asfaltul

Tunelul Momaia, cel mai dificil de pe acest tronson, începe să prindă contur, structura de rezistență pentru ambele galerii a fost terminată, iar în prezent se lucrează la instalațiile de siguranță.

Tot aici, urmează să fie aduse echipamente moderne pentru turnarea primului strat de beton. Este pentru prima dată când într-un tunel din România se renunță la asfalt.

accident
Coliziune în lanț pe Autostrada A1: un TIR cu colete a acroșat un autoturism și s-a răsturnat peste alt vehicul

Corespondent PROTV:Pe autostradă se toarnă, în mod normal, asfalt, pentru că acesta se așterne rapid, costă mai puțin și nu creează niciun zgomot foarte mare pentru șoferi. Asfaltul e ideal pe tronsoane deschise, unde reparațiile se pot face ușor și fără restricții majore. În tuneluri, lucrurile se schimbă complet. Acolo, constructorii aleg betonul rutier, din mai multe motive. În primul rând, rezistă mai bine la trafic intens și are o durată de viață de 25 de ani, față de 5 ani în cazul asfaltului. Cu alte cuvinte, nu se deformează și nu are nevoie de reparații frecvente – un lucru important mai ales în astfel de spații, unde închiderea poate să fie dificilă. Pe de altă parte, în caz de incendiu, betonul nu arde, nu se înmoaie și, cel mai important, nu degajă fum toxic care ar pune în pericol șoferii. În loc de asfalt, betonul rutier a mai fost folosit doar pe drumul de legătură între Podul Prietenei și DN 5, în județul Giurgiu.”

În țări precum Elveția, Austria, Germania sau Italia, tunelurile sunt demult realizate cu beton rutier, o soluție folosită pe scară largă pentru durabilitate și siguranță.

Pe șantierul autostrăzii Sibiu–Pitești, tunarea primului strat ar urma să înceapă săptămâna viitoare. Dacă lucrările merg în același ritm, ne putem aștepta la o deschidere a acestui tronson cu câteva luni înainte de termen.

Pe celelalte două loturi, lucrurile merg mai greu și, deja, s-au adunat mai multe întârzieri.

Întârzierile afectează celelalte loturi

Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR:Celelalte două secțiuni traversează Carpații – acolo constructorii lucrează unde au primit autorizație de mediu – au început lucrările la Tunelul Poiana, dar va mai dura, pentru că trebuie să avem toate acordurile de mediu și apoi vor începe lucrările și la viaducte. Sperăm că în 2028 va fi finalizată, dar luăm în calcul anumite întârzieri din cauza acestor probleme tehnice.”

Autostrada Sibiu–Pitești are o lungime totală de 122 de kilometri, iar șoferii circulă pe 44 de kilometri.

