Loturi de semințe de mac, retrase de pe rafturile magazinelor. Depășesc concentraţia de alcaloizi de opiu. FOTO

30-09-2025 | 15:20
Mai multe loturi de semințe de mac au fost retrase de pe piață din cauza nivelului ridicat de alcaloizi de opiu. Consumatorii care le-au achiziționat sunt sfătuiți să nu le folosească, ci să le distrugă sau să le returneze magazinelor.

 

Potrivit informaţiilor de pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), furnizorul Orlando Import-Export 2001 a iniţiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la client a produselor: Orlando seminţe mac 250 g din loturile şi data limită de consum: L1301257/ 01.2026, L1305257/ 05.2026, L2904257/ 04.2026; Orlando seminţe mac 50 g din loturile şi data limită de consum: L1301257/ 01.2026, L1809257/ 09.2026, L2904257/ 04.2026.

Consumatorii, sfătuiți să nu le consume

Totodată, au fost retrase produsele Orlandos Maestro seminţe de mac 250 g, lot L1205257/ 31.05.2026, L1301257/ 31.01.2026, L2108257/ 31.08.2026 şi Nutco Seminţe de mac 600 g, lot L0608257/ 31.08.2026.

Produsele au fost retrase din cauza depăşirii concentraţiei de alcaloizi de opiu.

Persoanele care au cumpărat aceste produse sunt sfătuite să nu le consume, ci să le distrugă sau să le returneze în magazine.

Sursa: News.ro

