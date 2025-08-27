Produsele cosmetice coreene cuceresc România, de la târguri până în farmacii. „Tenul de porțelan” rămâne etalonul frumuseții

Întâi au fost târgurile de mâncare asiatică, unde vizitatorii au fost încântați de kimchi, bulgogi și orez prăjit. Apoi, în magazine și farmacii au intrat loțiunile, măștile și cremele cu extract de melc și ginseng.

Adriana Stere

Cosmeticele coreene, care au ajuns să acopere 30% din piața globală a frumuseții, sunt tot mai frecvent folosite și în România, chiar dacă etichetele dezvăluie deseori doar ingredientul principal.

Cunoașterea unei culturi începe după ce explorăm cu furculița și cuțitul în mâini. În cazul nostru, cu două bețișoare de bambus. Un festival coreean a adus, lângă București, două echipe de specialiști asiatici. Unii lucrează într-o bucătărie fierbinte, lângă o mulțime de găluște.

Bărbat:Proporția e diferită față de cele clasice asiatice, noi punem mai multă ceapă verde, ceapă uscată și ghimbir stors.”

Alții toarnă în păhărele un ceai rece, pe care-l găsim, în Seul, la orice tonetă stradală.

O altă echipă împarte unei mulțimi curioase grămăjoare frumos parfumate. E un preparat pentru masaj, cu uleiuri esențiale.

Timid, curioșii se apropie și de standul cu creme asiatice, cele mai multe pe bază de ginseng roșu.

Andrada Șeitan, director de imagine:Îl lasă să crească până la 6 ani, îl recoltează, îl tratează cu abur și apoi extrag această esență de ginseng roșu, care se găsește în toate produsele lor anti-îmbătrânire.”

Cea mai convingătoare carte de vizită pentru aceste produse este tenul de porțelan al coreencelor, obținut printr-o rutină strict respectată de femei cărora greu le poți ghici vârsta și care au, oricum, avantajul unei înzestrări native.

A fost un singur pas de la acest tipar al pielii perfecte, promovat de filmulețele care ne apar, și fără să le căutăm, pe rețelele de socializare, la o industrie de aproape 15 miliarde de dolari, care își va dubla valoarea, spun estimările, în următorii 8 ani.

De la o singură gamă, introdusă cu 3 ani în urmă la raft, un lanț de farmacii a extins pe trei rafturi cremele coreene. Prețurile sunt compatibile cu ale gamelor europene de nivel mediu.

Dermatologii recomandă totuși să alegem produsele din magazine autorizate, pentru că acestea au fost testate la intrarea în Uniunea Europeană. Cele vândute la negru pot conține sulf și parabeni și pot depăși limitele unor compuși nocivi.

targ, coreea, creme

27-08-2025 15:38

