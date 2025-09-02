Un om de afaceri și-a pus angajații să se dea drept clienți și a comis cea mai mare escrocherie cu diamante din istoria UK

Angajații unui lanț britanic de bijuterii de lux au fost instruiți să se dea drept clienți în magazine, într-o tentativă deliberată de a induce în eroare potențialii investitori.

Dezvăluirea aparține unei anchete realizate de BBC Panorama, care scoate la iveală cea mai mare escrocherie cu diamante din istoria Marii Britanii.

Frauda i-a permis omului de afaceri Vashi Dominguez să atragă noi investiții pentru a-și menține afacerea pe linia de plutire. În 2023, compania sa a intrat în faliment, cu datorii de peste 170 de milioane de lire sterline.

Investitorii au pierdut totul, după ce stocul de diamante, evaluat în documente la 157 de milioane de lire, a fost estimat în realitate la doar 100.000 de lire.

Între timp, Vashi Dominguez a dispărut fără urmă. Deși amploarea scandalului este uriașă, atât Poliția Metropolitană, cât și Oficiul pentru Fraude Majore au decis să nu deschidă o anchetă oficială.

BBC Panorama a discutat cu foști angajați, investitori păgubiți și experți financiari implicați în analiza prăbușirii companiei, încercând să înțeleagă cum a reușit Dominguez să înșele atât de mulți oameni – și de ce autoritățile nu par interesate să-l caute.

„Este mai mare decât jafurile de la Hatton Garden, Brink's-Mat și Marele Jaf Feroviar, toate la un loc”, afirmă Michael Moszynski, un investitor păgubit și director de publicitate.

Ascensiunea lui Vashi Dominguez

Vashi Dominguez și-a câștigat notorietatea vânzând diamante elitei financiare. Pe măsură ce afacerile i-au crescut, a devenit o figură tot mai vizibilă în media. A apărut chiar și în emisiunea „This Morning” de pe ITV, unde a prezentat un ou de cristal despre care susținea că valorează 5 milioane de lire și pe care îl vindea în numele unui miliardar canadian.

„Vashi era extrem de carismatic, un personaj cu o energie aparte. Era ca un fluieraș fermecat al industriei bijuteriilor”, povestește Will Hayward, fost manager de magazin în rețeaua Vashi.

Până în 2017, Dominguez nu mai era doar un simplu comerciant de diamante. Transformase brandul Vashi într-un lanț de retail cu prezență în Londra, Birmingham și Manchester. Conceptul promovat era inovator: clienții puteau colabora direct cu designeri și urmări, în timp real, cum li se realizează bijuteriile. Li se promiteau produse de lux la prețuri accesibile.

„Era un om care impunea respect. Inteligent, convingător, părea că stăpânește până la ultimul detaliu al afacerii sale”, spune Michael Moszynski.

Pentru a câștiga încrederea investitorilor, Dominguez prezenta planuri de afaceri sofisticate și documente contabile aparent solide. A reușit astfel să atragă finanțări de la nume grele din business, precum Clive Schlee – fost CEO al lanțului Pret a Manger – sau miliardarul John Caudwell, fondatorul Phones4U.

Mark Schneider, cofondator al postului GB News, a investit aproximativ 750.000 de lire. „Părea o oportunitate mare. Niște oameni inteligenți din cercul meu erau deja implicați, așa că am mers și eu pe mâna lor”, mărturisește el.

Afacerea părea să înflorească. În 2021, Vashi Dominguez inaugura un magazin emblematic în inima Londrei, într-una dintre cele mai exclusiviste zone din Covent Garden. Spațiul impresionant era decorat extravagant, cu un ecran interactiv de mari dimensiuni și o canapea de 8.000 de lire, spun foști angajați. Dar în culise, realitatea era cu totul alta.

„După ce a trecut entuziasmul deschiderii, aveam, în medie, doi, trei, poate patru oameni pe zi în magazin. Și vorbim de una dintre cele mai circulate zone din Londra”, povestește Charlotte Paul, fost analist de date pentru Vashi.

Cu afacerea în declin, Dominguez a recurs la o strategie riscantă pentru a atrage investiții: le-a cerut angajaților să se dea drept clienți, pentru a crea iluzia unui trafic intens în magazin.

Un e-mail intern arăta clar intenția: „Această cerere vine direct de la Vashi, deoarece este în discuții importante cu investitori și sunt posibile vizite-surpriză în magazin.”

Totul era un teatru bine regizat. Angajați fără pregătire în prelucrarea metalelor prețioase erau puși să stea la bancurile de lucru, pretinzând că montează diamante sau lucrează cu aur, doar pentru a convinge vizitatorii – în special potențialii investitori – că afacerea prosperă.

„Era un show. Totul era făcut ca să pară că magazinul este plin de comenzi, că suntem copleșiți de muncă. Ideea era: uitați cât de ocupată e echipa – ar trebui să investiți și voi în Vashi”, explică Will Hayward, fost manager de magazin. „Totul era o fațadă.”

Înșelătoria nu se limita doar la investitori. Potrivit angajaților, și clienții erau induși în eroare. Diamantele autentice sunt însoțite, în mod normal, de inscripții GIA – un cod care certifică dimensiunile și calitatea pietrei, emis de Institutul Gemologic American. Lezlie Bailey, fost gemolog al companiei, susține că Vashi vindea frecvent diamante de calitate inferioară față de cele pentru care clienții plătiseră – iar inscripțiile GIA erau zgâriate intenționat pentru a ascunde această discrepanță.

Cea mai mare înșelătorie

Însă cel mai grav gest de fraudă comis de Dominguez viza documentele contabile prezentate investitorilor. În rapoartele depuse oficial la Companies House – registrul comerțului britanic – compania declara vânzări de peste 100 de milioane de lire în 2021. În realitate, însă, cifrele interne arată că vânzările reale nu depășeau 5 milioane de lire – adică doar 5% din valoarea raportată.

„Este complet inacceptabil să falsifici în asemenea măsură situațiile financiare”, spune Stuart McFadden, reprezentant al companiei de investigații financiare Refundee, care acționează în numele unor investitori păgubiți.

Deși afacerea era aproape de colaps, Dominguez continua să ducă un stil de viață opulent. Flota sa de mașini de lux – inclusiv un Lamborghini – era plătită din fondurile companiei, la fel și chiria pentru mai multe apartamente din zone exclusiviste ale Londrei, precum Mayfair.

Ce părea o poveste de succes în lumea bijuteriilor de lux s-a încheiat brusc în aprilie 2023, când afacerea Vashi a intrat oficial în faliment. Deși investitorii au fost șocați, mulți dintre ei încă sperau că banii lor sunt în siguranță. Cu doar două luni înainte, în februarie, primiseră o evaluare care indica faptul că stocul de diamante al companiei valora nu mai puțin de 157 de milioane de lire sterline.

Realitatea avea însă să fie complet diferită. Evaluarea fusese, la rândul ei, parte dintr-un sistem bine pus la punct de înșelătorii.

Rob Wake-Walker, consultant în diamante adus ulterior pentru a analiza stocul real, își amintește reacția de la fața locului: „Prima noastră întrebare a fost: mai există și altele?”, în sensul existenței altor pietre prețioase, în afară de cele câteva identificate.

Evaluarea stocului – și implicit documentele contabile suspecte – fuseseră aprobate de un contabil autorizat: Rajnikant Patel, care lucra dintr-un birou modest, situat într-un șir de magazine din Ilford, în estul Londrei.

Contactat de BBC, Patel nu a răspuns inițial solicitărilor scrise. A fost abordat direct, iar întrebat ce s-a întâmplat cu banii investitorilor, a declarat că nu știe unde au ajuns și a refuzat să ofere detalii, invocând riscul de a afecta un eventual proces împotriva lui Vashi Dominguez.

„Nu cred că cineva a decis să investească doar pe baza conturilor noastre”, a spus el. „Evident, nu e bine. Investitorii și acționarii și-au pierdut banii. Îmi pare sincer rău că s-a întâmplat asta, dar nu este responsabilitatea noastră.”

Patel a mai precizat că nu știa că cifrele financiare prezentate erau incorecte și că nu le-ar fi semnat dacă ar fi avut această informație.

O gaură de 170 de milioane de lire

Benji Dymant, lichidatorul desemnat în acest caz, a declarat că valoarea totală a datoriilor companiei depășește 170 de milioane de lire sterline, din care peste 100 de milioane reprezintă bani pierduți de investitori.

Dominguez, însă, a dispărut înainte să poată fi interogat. Potrivit extraselor bancare analizate de Dymant, fondatorul a părăsit țara cu destinația Dubai chiar în ziua în care instanța a ordonat lichidarea companiei. „Am angajat detectivi particulari și au existat câteva piste, dar nu am obținut nicio dovadă concretă privind locul în care se află”, a declarat lichidatorul.

Absența lui Dominguez înseamnă și că BBC nu a putut să-i prezinte acuzațiile oficiale și să îi ofere ocazia de a răspunde.

Deși investitorii, angajații și chiar fiscul britanic au fost păgubiți, numărul celor implicați în anchetarea acestui caz rămâne surprinzător de mic. Până în prezent, nici Poliția Metropolitană, nici Biroul pentru Fraude Majore nu au deschis o investigație oficială.

Investitorii care au pierdut zeci de milioane de lire în urma prăbușirii imperiului de bijuterii Vashi sunt șocați că, până în prezent, nicio autoritate nu a demarat o anchetă oficială.

„Adică, ce faceți de fapt?”, întreabă revoltat Mark Schneider, un investitor american. „Toți acești oameni din țara voastră pot fi înșelați într-un mod atât de evident și nimeni nu se deranjează măcar să încerce să-l găsească pe cel responsabil sau să investigheze frauda.”

Investitorii spun că au fost plimbați între Poliția Metropolitană și Biroul pentru Fraude Majore, fără ca vreo instituție să-și asume responsabilitatea. În cele din urmă, SFO a transmis că nu consideră cazul suficient de complex pentru a-l prelua.

Potrivit unei declarații oficiale, SFO preia doar „un număr mic de cazuri de infracțiuni economice la nivel înalt” în fiecare an. La rândul său, Poliția Metropolitană a transmis că „nu a primit nicio sesizare din partea lichidatorului sau a Serviciului de Insolvență”, dar că ar putea reevalua situația dacă va primi o astfel de notificare.

Lichidatorul, Benji Dymant, afirmă că nu poate divulga dacă a sesizat oficial autoritățile, dar susține că a respectat toate obligațiile legale care îi revin în cadrul procedurii.

„A comis crima perfectă și a scăpat cu o avere”

Aceasta este convingerea tot mai multor investitori. Vashi Dominguez a dispărut, iar odată cu el și banii. Însă investigația lichidatorului nu a reușit să stabilească unde au ajuns sumele colosale dispărute.

„Nu am identificat în extrasele bancare transferuri mari sau evidente către conturi offshore ori alte destinații suspecte”, spune Dymant.

Cu alte cuvinte, dacă Dominguez a ascuns banii, a făcut-o extrem de discret – sau pur și simplu, aceștia au fost cheltuiți înainte ca prăbușirea să devină oficială.

Mark Schneider, ca mulți alți investitori, nu și-a recuperat niciun ban. Nici acum nu știe dacă a fost victima unei escrocherii premeditate sau a unei afaceri care a eșuat și a degenerat într-o fraudă.

„Nu-mi dau seama dacă a intrat în panică pentru că lucrurile n-au mers cum și-a imaginat, sau dacă totul a fost planificat încă de la început”, mărturisește el.

Un lucru este însă cert: Vashi Dominguez a folosit strălucirea, glamourul și promisiunile unei afaceri revoluționare pentru a atrage zeci de milioane de lire sterline. Astăzi, banii au dispărut. Și la fel și el.

