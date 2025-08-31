Locuitorii evacuați în urma exploziei din Amara s-au întors în casele lor. Specialiștii monitorizează situația

Stiri actuale
31-08-2025 | 19:07
crater amara
Inquam/ Octav Ganea

În Amara, Ialomița, duminică s-au făcut din nou măsurători ale aerului pentru a afla dacă mai există vreun risc pentru populație, în urma scurgerilor de gaze.

autor
Dan Oprea

Totul, după explozia puternică de vineri seara, care a aruncat în aer jeturi de gaze toxice. Duminică, toate valorile au fost găsite în limite normale, așa că locuitorii evacuați s-au putut întoarce în casele lor.

Un echipaj de pompieri este în misiune, în continuare, lângă craterul uriaș format în urma deflagrației. Specialiștii monitorizează permanent situația, pentru a interveni în caz de pericol.

crater amara crater amara
crater amara crater amara
crater amara crater amara
crater amara crater amara
crater amara crater amara
crater amara crater amara
crater amara crater amara
amara amara
explozie amara explozie amara

Incidentul s-a produs după un foraj la mare adâncime pentru rețeaua de apă potabilă a orașului. O anchetă este în plină desfășurare pentru a stabili ce s-a întâmplat exact și cine este responsabil pentru producerea incidentului.

Citește și
crater amara
Autoritățile permit revenirea în locuințe la Amara, dar avertizează: aerisiți bine casele
Motivul șocant pentru care un bărbat din Iași a fost eliberat după ce și-a omorât propriul fiu

Sursa: Pro TV

Etichete: explozie, amara,

Dată publicare: 31-08-2025 19:06

Articol recomandat de sport.ro
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
Citește și...
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs explozia de gaze de la Amara. „Erau flăcările de 100 de metri, era cerul roșu”
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs explozia de gaze de la Amara. „Erau flăcările de 100 de metri, era cerul roșu”

Este anchetă în orașul Amara, iar pompierii rămân în alertă după ce o explozie puternică s-a produs vineri seară, în urma unor lucrări de foraj pentru rețeaua de apă.  

Autoritățile permit revenirea în locuințe la Amara, dar avertizează: aerisiți bine casele
Stiri actuale
Autoritățile permit revenirea în locuințe la Amara, dar avertizează: aerisiți bine casele

Locuitorii evacuaţi preventiv din Amara, din zona erupţiei care a produs un incendiu de proporţii, se pot încoarce în locuinţe, dar sunt sfătuiţi să aerisească bine imobilele.

Primele imagini ale craterului perfect rotund lăsat de uriașa explozie de la Amara. ”Fugiți! Dați-vă înapoi!” | FOTO
Stiri Diverse
Primele imagini ale craterului perfect rotund lăsat de uriașa explozie de la Amara. ”Fugiți! Dați-vă înapoi!” | FOTO

Incendiul de la Amara a fost stins sâmbătă dimineața, iar măsurătorile arată că nu există substanțe toxice care să pună în pericol populația. Imaginile de la fața locului arată un crater perfect rotund lăsat de explozia pungii de gaze.

Explozia de gaze de la Amara. Situația este sub control, incendiul a fost stins. ”Când am ieșit, am început să tremur”
Stiri actuale
Explozia de gaze de la Amara. Situația este sub control, incendiul a fost stins. ”Când am ieșit, am început să tremur”

Deflagrație puternică vineri seară, în localitatea Amara, din Ialomița, după ce gazele naturale, descoperite întâmplător la forarea unui puț, s-au aprins ca o minge de foc.  

Explozie la Amara, unde o pungă cu gaze a fost atinsă în timpul unor foraje. Craterul și-a dublat dimensiunea. VIDEO
Stiri actuale
Explozie la Amara, unde o pungă cu gaze a fost atinsă în timpul unor foraje. Craterul și-a dublat dimensiunea. VIDEO

O explozie s-a produs, vineri seară, la Amara, în locul în care o pungă cu gaze formată în subteran a fost atinsă în timp ce se executau lucrări de foraj pentru amenajarea unei fântâni.

Recomandări
Președintele Nicușor Dan recunoaște că nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliție pentru șefii SRI și SIE
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan recunoaște că nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliție pentru șefii SRI și SIE

Preşedintele României, Nicuşor Dan, nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR în ceea ce privește conducerile celor două servicii de informații din România, SRI și SIE.

Guvernul se împrumută pe bandă rulantă: aproape 7 miliarde lei vor fi luați din bănci în septembrie
Stiri Economice
Guvernul se împrumută pe bandă rulantă: aproape 7 miliarde lei vor fi luați din bănci în septembrie

Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna septembrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 6,2 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 795 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive.

Trump vrea să trimită mercenari americani în Ucraina ca parte a unui viitor plan de pace
Stiri externe
Trump vrea să trimită mercenari americani în Ucraina ca parte a unui viitor plan de pace

Firme militare private americane ar putea fi desfășurate în Ucraina ca parte a unui plan de pace pe termen lung, scrie The Telegraph.

Top citite
1 dulceata de pepene rosu
Shutterstock
Stiri Diverse
Dulceață de pepene roșu – rețeta de vară cu gust nostalgic. Rețete tradiționale și variante moderne
2 alun arbore
Shutterstock
Stiri Diverse
Alunul – cum îl recunoști. Totul despre acest arbore
3 capibara
Shutterstock
Stiri Diverse
Invazie de capibare. În Buenos Aires sunt atât de multe, încât au început să atace câinii din curți
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 31 August 2025

02:24:10

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28