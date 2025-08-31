Locuitorii evacuați în urma exploziei din Amara s-au întors în casele lor. Specialiștii monitorizează situația

În Amara, Ialomița, duminică s-au făcut din nou măsurători ale aerului pentru a afla dacă mai există vreun risc pentru populație, în urma scurgerilor de gaze.

Totul, după explozia puternică de vineri seara, care a aruncat în aer jeturi de gaze toxice. Duminică, toate valorile au fost găsite în limite normale, așa că locuitorii evacuați s-au putut întoarce în casele lor.

Un echipaj de pompieri este în misiune, în continuare, lângă craterul uriaș format în urma deflagrației. Specialiștii monitorizează permanent situația, pentru a interveni în caz de pericol.

Incidentul s-a produs după un foraj la mare adâncime pentru rețeaua de apă potabilă a orașului. O anchetă este în plină desfășurare pentru a stabili ce s-a întâmplat exact și cine este responsabil pentru producerea incidentului.

