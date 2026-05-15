Piața trece printr-o perioadă dificilă, cu prețuri în creștere deși vânzările au scăzut.

Clienții, mai puțini în aceste zile, analizează extrem de bine ofertele înainte de a cumpăra.

Cu reduceri și promoții, expozanții încearcă să îi convingă să investească în locuințe pe cei ajunși la Târgul Imobiliar.

Reporter: „Există oferte?”

Bărbat: „Există, există diverse, cașcaval să ai, asta e toată șmecheria.”

Reporter: „Ați venit cu un buget bine stabilit?”

Bărbat: „Da, undeva la 100, 100 și...”

Bărbat: „Ne uităm și vedem după aia dacă e de cumpărat, momentan analizăm puțin ofertele și vedem.”

Corespondent Știrile PRO TV: „La acest eveniment, machetele atrag vizitatorii, însă cei mai mulți nu se grăbesc să cumpere, ci pun tot mai multe întrebări, iar decizia este luată destul de greu. Mai ales că prețurile au crescut cu aproximativ 26% la locuințele noi și 12% la cele vechi.”

Tânără: „Mă gândesc de ceva timp și posibil să mă mai gândesc, momentan doar prospectez piața.”

Dezvoltatorii au pregătit diverse pachete pentru cumpărători în încercarea de a crește vânzările afectate de scăderea cererii din ultima perioadă.

Mai ales că o parte dintre cumpărători s-au orientat către locuințele vechi, pentru a evita costuri suplimentare precum TVA-ul.

Andrei Grădinaru, managerul de vânzări al unei companii: „Pentru cei care participă, 10% discount, vrem să ajutăm și noi cât putem și totodată să mărim și numărul de vânzări. S-a simțit o scădere destul de mare față de anii trecuți.”

Ciprian Ilie, managerul de vânzări al unei companii: „Avansul minim pe care îl cerem este de 5%, lăsând ca restul de 10% să îl achite oamenii până la finalul anului calendaristic. Unele ansambluri au mobila de bucătărie inclusă în preț și grupurile sanitare. Este o perioadă mai grea, vânzările au scăzut.”

Florin Măiță, expert soluții imobiliare: „Avem oferte cu discounturi până la 20.000 de euro, venim și cu alte promoții chiar și cu locuri de parcare incluse în preț. Se simte o ușoară scădere, în schimb crește cererea pentru apartamentele direct de la proprietar.”

Alexandru Bocănescu, director de vânzări: „Oferim celor care achiziționează apartamente în blocul în stadiul de construcție cazare și șezlonguri pe plajă în blocul finalizat. În fiecare an, câte o săptămână până când le este predat apartamentul.”

Mulți clienți folosesc aplicațiile de inteligență artificială pentru a analiza ofertele.

Totuși, specialiștii atrag atenția că aceste soluții nu sunt întotdeauna eficiente.

Monica Pop, notar public în camera București: „Sfatul unui profesionist adaptat la situația specifică pe care o are apartamentul pe care vrea să îl cumpere este întotdeauna absolut necesar.”

Luna trecută s-au vândut în toată țara aproximativ 48.000 de locuințe, cu 5.000 mai puține față de martie.