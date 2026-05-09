Nerăbdători să vină vara, alții au preferat să se scalde în bazinele interioare, mai ales că prețurile hotelurilor sunt, încă, de extrasezon.

Punctul de atracție al weekendului în Constanța a fost cafeneaua deschisă la Cazinou. Terasa are o atmosferă aparte și o priveliște de neegalat.

Femeie: „E prima vizită aici și suntem foarte fericiți.”

Zeci de turiști s-au plimbat pe faleză, chiar dacă a fost înnorat. Din port, turiștii au putut admira velierele înscrise într-o competiție.

Radu Niculăiţă, preşedintele Federaţiei Române de Yachting: „Au venit sportivi din Slovacia, Serbia, Ucraina, Republica Moldova și Bulgaria și, după cum se vede, vârste foarte, foarte diferite, de la 7 la 60 de ani.”

Alți turiști s-au refugiat în piscinele calde din interior.

Alexandra Bălăucă, reprezentant hotel: „Ne bucurăm de oaspeți de peste tot din România, inclusiv din zonele de nord ale țării, chiar și mai aproape, chiar și constănțenii ne vizitează pentru o relaxare aproape de casă.”

La hotelurile all inclusive cu spa, prețurile de extrasezon pornesc de la 750 de lei pe noapte.