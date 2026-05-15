Trei noi bănci de lapte, care vor colecta lapte de la mame voluntare, vor fi amenajate în Brașov, Sibiu și la maternitatea Filantropia din Capitală.

Iar cea care funcționează deja la Spitalul Marie Curie va fi modernizată.

Hrănirea cu lapte matern, încărcat de anticorpi și cu risc mic de alergii, este în prezent „standardul de aur” în îngrijirea nou-născuților cu imunitatea scăzută.

Un copilaș are cinci luni de viață și doar două zile de când respiră fără aparate.

Privește alert, din incubator, spre jocul neobosit de lumini al mașinilor care îi susțin bătăile inimii. Îi trimit medicamentele în sânge. Îi duc lapte cald, la fiecare trei ore, direct în stomac. Băiețelul e prea slăbit ca să sugă.

Elena, mama copilului: „Eu nu am putut să-l alăptez și primește lapte donat de alte mămici. Laptele e un medicament pentru ei. Și datorită lor... O să plecăm cândva acasă.”

Sunt sute de asemenea cazuri sosite din toată țara la Spitalul Marie Curie din București. Congelatoare speciale rulează tone de lapte dăruit, testat și pasteurizat pentru pacienți.

Cătălin Cârstoveanu, șeful secției A.T.I.: „Am produs aproape 5.000 de litri de lapte de când existăm. Pe lângă sursa de hrană, este viu! Are factori de imunitate, are factori antiinflamatori. Și banca de lapte se va extinde, asta facem acum, avem finanțare.”

Maternitatea Filantropia și spitalele de copii din Brașov și Sibiu vor copia acest model și vor deschide curând bănci de lapte.

Corespondent Știrile PRO TV: „Înființarea mai multor bănci de lapte atașate secțiilor de terapie intensivă neonatală înseamnă valorificarea în alte spitale a efortului pe care îl fac donatoarele de lapte matern pentru copiii de aici. Voluntarele au hiperlactație și produc până la opt litri de lapte pe zi, de 10 ori mai mult decât cantitatea necesară unui nou-născut. În lipsa centrelor de colectare, acest dar prețios este irosit. Părinții ai căror copii au prins puteri, hrăniți cu lapte donat, știu câtă recunoștință poartă unei persoane pe care nu o cunosc.”

Între timp, alăptarea nou-născuților sănătoși rămâne un teren cu multe întrebări pentru noii părinți.

Ilinca Tranulis, medic de familie, pediatru: „Există, din păcate, aceste tabere care judecă mama orice decizie ar lua: dacă alăptează, de ce nu se întoarce la serviciu? Dacă nu alăptează, de ce nu alăptează? Nu ghidăm noi mama în ce decizie să ia, doar o sprijinim să-și atingă țelul.”

În următorul an, Asociația Consultanților în Alăptare din România va coordona prima cercetare, după un deceniu, privind tipul de hrană primit de bebeluși în primul an de viață.