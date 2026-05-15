Trump spune că atât el, cât și Xi Jinping vor ca războiul din Iran să se încheie și țara să nu aibă arme nucleare. Președintele american, mai afirmă că "a vorbit mult" despre Taiwan, cu omologul său chinez. „Eu nu am făcut comentarii, doar l-am ascultat”, le-a spus Trump reporterilor, în Air Force One.

Xi Jinping, președintele Chinei: „Aceasta este o vizită istorică și de referință. A stabilit o nouă relație bilaterală sau, mai degrabă, o relație constructivă de stabilitate strategică. Aceasta ar putea fi descrisă ca o vizită de referință, un moment de cotitură”.

Donald Trump: „Am încheiat câteva acorduri comerciale fantastice. Grozave pentru ambele țări. Am discutat și despre Iran. Avem puncte de vedere foarte asemănătoare în privința Iranului. Vrem ca asta să se încheie. Nu vrem ca ei să aibă o armă nucleară. Vrem ca strâmtorile să rămână deschise. Președintele Xi va veni în Statele Unite, noi vom răspunde în mod reciproc, la fel ca în comerțul reciproc. Vom face totul la cel mai înalt nivel. Și sper că veți pleca foarte impresionat, așa cum sunt eu foarte impresionat de China”.

Înaintea unei întâlniri private, la ceai și un prânz de lucru, Trump a avut privilegiul unui tur la Zhongnanhai complexul istoric datând din secolul al 14-lea, unde locuiesc și lucrează cei mai importanți lideri chinezi. Puțini demnitari străini sunt primiți acolo, Putin este unul dintre aceștia - i-a spus Xi lui Trump.

Xi Jinping, președintele Chinei: „Președintele a fost interesat să afle mai multe despre acest loc, inclusiv despre trandafirii chinezești, pe care i-a admirat. Și am fost de acord să-i trimit semințe ale acestor trandafiri președintelui, drept cadou”.

La bordul Air Force One, la întoarcerea acasă, jurnaliștii l-au iscodit.

Reporter: Dar ce se întâmplă cu vânzările de arme către Taiwan?

Trump: Voi lua o decizie în viitorul apropiat.

Reporter: Ar apăra Statele Unite Taiwanul dacă s-ar ajunge acolo?

Trump: Nu am de gând să spun asta. Există o singură persoană care știe. Știți cine este? Eu. Sunt singurul care știe. Întrebarea asta mi-a fost pusă astăzi de președintele Xi. I-am spus că nu discut despre asta. M-a întrebat dacă aș trimite trupe, fiindcă m-ați întrebat dacă i-aș apăra. I-am răspuns „nu discut despre asta”.

Pe de alt parte, China vrea să ajute negocierile cu Iranul, susține Trump.

Trump: „Președintele Xi ar vrea să se ajungă la un acord de pace cu Iranul. A zis că, dacă poate ajuta în vreun fel, ar vrea să ajute. Mi-a zis și că nu le va da iranienilor echipament militar. În același timp, mi-a spus că ei cumpără foarte mult petrol din Iran și ar dori să continue să facă asta și în viitor”.

În același interviu, Trump a mai spus că China a fost de acord să cumpere petrol american și 200 de avioane Boeing. Și a adăugat că oamenii de afaceri pe care i-a adus cu el la Beijing au venit pentru „a încheia acorduri” și „a aduce locuri de muncă înapoi”.

Însă niciun acord nu a fost confirmat și de la Beijing.