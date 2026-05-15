Aplicația va fi disponibilă gratuit de săptămâna viitoare și va permite scanarea bonului și verificarea automată a datelor transmise către ANAF. Autoritățile spun că noul instrument face parte din procesul de digitalizare și ar trebui să ajute la reducerea evaziunii fiscale.

Bărbat: „De fiecare dată. E o regulă a mea - chiar dacă după aia îl arunc. Problema e la piață, acolo nu ai de unde.”

Femeie: „Da, dar stau pe loc și precizez că vreau bonul - la supermarketuri micuțe de cartier.”

De la supermarketuri, piețe până la magazinele de cartier, bonul fiscal poate fi una dintre cele mai simple metode prin care inspectorii Fiscului pot să descopere comercianții care nu își declară toate încasările.

Aplicația iBon, dezvoltată de ANAF, poate verifica dacă bonul a fost înregistrat corect în sistemul Fiscului. Aplicația este gratuită și poate fi descărcată pe Android sau iOS de săptămâna viitoare.

Pașii sunt simpli: după ce faceți cumpărăturile și primiți bonul fiscal, îl puteți scana direct cu telefonul sau puteți introduce manual datele. Aplicația preia automat informațiile înscrise pe bon și le verifică în sistemul ANAF.

Atenție, însă, verificarea nu se poate face pe loc.

Aplicația semnalează bonurile false

Corespondent PRO TV: „Magazinele trimit datele în sistemul Fiscului abia la finalul zilei, iar asta înseamnă că bonul poate fi verificat corect doar a doua zi. ANAF compară informațiile trimise, iar dacă bonul nu apare înregistrat, aplicația semnalează acest lucru. Însă și dvs. puteți verifica ușor. De exemplu, pe bon trebuie să existe seria din partea de jos, unde apare mențiunea "RL". Lipsa unor astfel de elemente poate ridica suspiciuni de evaziune fiscală.”

Bonurile care nu apar în sistemul ANAF pot fi emise de case de marcat neconectate la serverele Fiscului sau pot fi completate manual, fără a fi înregistrate electronic, spun specialiștii.

Alexandru Nazare, ministrul de Finanțe: „Este o problemă cronică asupra căreia ANAF nu putea să dea un răspuns. Utilizarea resurselor ANAF pentru controale generalizate la adresa oricăror surse de emitere a unor bonuri fiscale false era foarte mare. Practic, în acest moment, prin scanări - dacă se semnalează automat prin simpla scanare că la o anumită locație un bon fiscal a fost emis incorect - și atunci ANAF poate verifica ușor, fenomenul se va reduce foarte mult. Această aplicație va putea să scaneze orice fel de bon fiscal și ne spune dacă acel bon a fost emis corect sau nu. Practic, acei comercianți care foloseau case de marcat sau emiteau bonuri care nu sunt în regulă vor avea pe viitor o problemă.”

Autoritățile vor să reducă evaziunea

Autoritățile spun că aplicația face parte din procesul de digitalizare și are rolul de a combate evaziunea fiscală.

Adrian Bența, expert fiscal: „Din păcate, probabil mai sunt unii operatori, deci nu toți, care sunt incorecți. Probabil este relevant exemplul pe care îl dau unii operatori din domeniul HoReCa, în care spun că un mare restaurant din București a fiscalizat cât au fiscalizat toate restaurantele din unele județe ale țării. Deci probabil în zona aceasta mai există și operatori economici care nu fiscalizează veniturile, ceea ce nu este un lucru deloc plăcut.”

Aplicații similare există deja în mai multe țări și sunt folosite cu sprijinul autorităților fiscale. Acestea au apărut după introducerea codurilor QR pe bonurile fiscale și conectarea caselor de marcat la sistemele Fiscului.