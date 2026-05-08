Până acum s-au vândut bunuri de aproape 8 milioane de lei, inclusiv obiecte care au aparținut unor persoane cunoscute, foști politicieni, oameni de afaceri sau șefi de instituții. Clienții au cumpărat și role de scotch. Valoarea totală a produselor disponibile depășește 6 miliarde de lei.

La doar o lună de la lansare, platforma online de licitații a ANAF a strâns deja peste 53 de milioane de accesări. Aproximativ 1.700 de bunuri sunt listate pe platformă, cu o valoare totală care depășește 6 miliarde de lei. Sunt scoase la vânzare mașini, genți, bijuterii scumpe, ceasuri de lux, apartamente sau alte active care au fost puse sub sechestru.

Vânzări de milioane în primele zile de licitații

În primele 10 zile de licitații s-au vândut produse de 8 milioane de lei. Cel mai scump produs adjudecat a fost o vilă care aparține omului de afaceri Claudiu Florică, al cărui nume a apărut în dosarul Microsoft.

Mironel Panturoiu, secretar general adjunct ANAF: „Depășește 2 milioane de lei, bunurile domnului Vanghelie, la fel ambele apartamente, unul cu valoare de 1 mil 400, unul cu valoare de 1 mil 600, avem niște ceasuri la care s-au licitat 7 pași de licitație. Tot ce s-a vândut până acum a depășit valoarea de evaluare cu aproape 31%.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Ceasurile de lux sunt printre bunurile care se vând cel mai rapid pe platforma ANAF. De altfel, aceste ceasuri care au aparținut fostului șef ANAF, Sorin Blejnar, au fost deja adjudecate. La mare căutare sunt și autoturismele, tot de lux. Pe platformă apar inclusiv modele precum acestea, care pot ajunge și la 200 de mii de euro. Un model care a aparținut fostului tenismen, Dinu Pescariu, și-a găsit deja cumpărător. Interes există și pentru terenuri. Printre cele mai urmărite anunțuri de pe platformă se numără și terenurile fostului ministru Elena Udrea.”

Garanție de participare pentru licitațiile ANAF

Cei interesați să participe la licitație trebuie să achite o garanție de aproximativ 10% din valoarea bunului, bani pe care îi vor primi înapoi dacă nu vor fi desemnați câștigători.

Pe platforma electronică se găsesc genți de la branduri de lux de zeci de mii de lei, dar cu o treime mai ieftine decât în magazine, dar până acum nimeni nu a licitat pentru ele, astfel că prețul va fi diminuat. În schimb, au fost vândute 4.800 de role de scotch.