S-au prezentat la urne 50,6% dintre cetățeni, cu mult peste pragul de validare, de 30%. Au fost consultați în legătură cu începerea unui proiect de extragere a zăcămintelor de magneziu din munții care mărginesc localitatea.

Referendumul, doar consultativ

Referendumul are un rol consultativ, iar decizia finală privind acordul de mediu și licențele de exploatare aparține autorităților centrale.

Rezultatele finale arată că doar 35 de localnici au fost de acord cu proiectul minier, în timp ce 2.194 au spus NU.

Bărbat: Ce să ne dorim? Noi liniște, aer curat, ape curate. Votul nostru este că nu vrem mină aici.

Bărbat: Rășinarul să rămână curat, să rămână aerul curat. Și pentru ei, ca să fie sănătoși.

Femeie: Ce zonă frumoasă avem. Să ne trezim cu magneziul ăsta, că ne îmbolnăvește.

Bărbat: Aici s-a născut Octavian Goga, Emil Cioran. Nicidecum să o transformăm în Petroșani.

Proiectul ar fi creat peste 100 de locuri de muncă

Primăria din Rășinari a inițiat referendumul după ce o companie românească a primit licența de exploatare a minereului de magneziu, în zona Văii Dobra, unde s-ar afla cantități uriașe, peste 50 de milioane de tone. Minereul ar urma să fie transportat într-o viitoare fabrică de prelucrare, tot în județ, dar Consiliul Local din Săliște a refuzat categoric proiectul. Recent, primarul Rășinariului a refuzat la rândul său emiterea unui certificat de urbanism, necesar pentru obținerea autorizației de construire.

Bucur Bogdan, primarul comunei Rășinari: Ne-am dorit dezvoltare pe turism, am realizat trasee de drumeție, am realizat tot felul de activități și am derulat tot felul de evenimente care promovează turismul și tradițiile comunității din Rășinari.

Reprezentanții companiei încearcă să-i liniștească pe localnici.

Mihai Roșu, director operațional Mineral Proiect Invest S.A.: Adaptăm proiectul în funcție de opiniile și grijile lor. Referendumul este consultativ, el nu anulează automat licența minieră. Din analizele făcute de noi până acum, nu s-au găsit urme de azbest. Acum desfășurăm o nouă campanie de analize, mai detaliate, tocmai pe tema prezenței azbestului în zăcământ.

Compania estimează o investiție de peste 400 de milioane de euro și crearea a peste 100 de locuri de muncă.