Cei doi ar fi vrut să ia resturile acasă, crezând că au găsit bucăți dintr-un ATV accidentat. Însă băiatul lor le-a spus să sune de urgență la 112.

Descoperirea a fost făcută în jurul prânzului, de doi soți din comuna Boghicea, care erau la cules de ciuperci în pădurea din apropiere. Au dat peste obiectele suspecte, pe care au început să le filmeze, crezând că au de-a face cu rămășițele unui ATV. Și au trimis imaginile fiului lor.

Văzând filmarea, băiatul le-a spus părinților să cheme de urgență ajutoare. În mai puțin de o jumătate de oră, locul era împânzit de polițiști, militari, pompieri, jandarmi și chiar angajați ai SRI.

Dănuţ Muraru, localnic: Am văzut resturile de plastic şi am zis că e un ATV lovit în copac.

Reporter: Ce v-a atras atenţia în special la ea?

Dănuț Muraru: Scrisul, era scris cu galben ruseşte pe ea, motorul şi apoi o butelie, am zis că e o butelie. Era dezintegrată, aripi, numai piese.

Reporter: Nu v-aţi speriat?

Daniela Muraru, localnică: Eu am strâns-o, am zis că e ATV, o butelie, ceva.

Reporter: Nu v-aţi gândit că e pericol?

Daniela Muraru: Da' de unde să ştiu. Nu am ştiut ce este. Mi-a spus băiatul şi după am plecat de acolo.

Experții au marcat fiecare element găsit. Și, după mai multe ore de cercetări, au detonat resturile.

Înainte, localnicii au primit un mesaj RO-Alert prin care au fost avertizați că urmează să se audă un zgomot puternic.

Rămășițele au fost găsite la aproximativ 3 kilometri de zona locuită.