Tragedie de proporții în Brazilia. Cel puţin 15 persoane au murit într-un accident de autobuz. FOTO

Cel puţin 15 persoane au murit într-un accident de autobuz în statul Pernambuco, din nord-estul Braziliei, după ce şoferul a pierdut controlul vehiculului, a anunţat Poliţia Federală Rutieră, potrivit Reuters.

Accidentul s-a produs puţin înainte de ora locală 20:00, când şoferul a pierdut controlul autobuzului, a virat pe contrasens, vehiculul a lovit nişte pietre de pe marginea autostrăzii, apoi s-a ciocnit cu un dig de nisip şi s-a răsturnat.

Cauzele accidentului sunt în curs de investigare, potrivit Poliţiei Federale Rutiere.

Conform listei accesate de poliţie, la bord se aflau 30 de pasageri, dintre care jumătate au fost confirmaţi morţi până în prezent, inclusiv 11 femei şi patru bărbaţi. Numărul total al răniţilor nu a fost încă făcut public.

At least 15 people have died in a horrifying bus crash in Brazil The tragic smash happened overnight on the BR-423 between Paranatema and Saloa, in the north-east Brazilian state of Pernambuco. While numerous others have been left seriously injured. #Worldnbc pic.twitter.com/WkEZBLQUxu — World NBC (@WorldNBC1) October 18, 2025

Şoferul a suferit răni uşoare. El a fost supus unui alcooltest, care a dat un rezultat normal.

Poliţia a declarat că este posibil ca unii pasageri să nu fi purtat centurile de siguranţă în momentul accidentului.

