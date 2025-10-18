Tragedie de proporții în Brazilia. Cel puţin 15 persoane au murit într-un accident de autobuz. FOTO

18-10-2025 | 21:16
Cel puţin 15 persoane au murit într-un accident de autobuz în statul Pernambuco, din nord-estul Braziliei, după ce şoferul a pierdut controlul vehiculului, a anunţat Poliţia Federală Rutieră, potrivit Reuters.

Claudia Alionescu

Accidentul s-a produs puţin înainte de ora locală 20:00, când şoferul a pierdut controlul autobuzului, a virat pe contrasens, vehiculul a lovit nişte pietre de pe marginea autostrăzii, apoi s-a ciocnit cu un dig de nisip şi s-a răsturnat.

Cauzele accidentului sunt în curs de investigare, potrivit Poliţiei Federale Rutiere.

Conform listei accesate de poliţie, la bord se aflau 30 de pasageri, dintre care jumătate au fost confirmaţi morţi până în prezent, inclusiv 11 femei şi patru bărbaţi. Numărul total al răniţilor nu a fost încă făcut public.

Şoferul a suferit răni uşoare. El a fost supus unui alcooltest, care a dat un rezultat normal.

Poliţia a declarat că este posibil ca unii pasageri să nu fi purtat centurile de siguranţă în momentul accidentului.

Sursa: News.ro

