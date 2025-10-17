Tragedie rutieră în Serbia. Trei oameni au murit, iar peste 60 au fost răniți într-un accident de autobuz

Stiri externe
17-10-2025 | 22:22
politie serbia
Trei oameni au murit şi câteva zeci au fost răniţi, mulţi dintre ei grav, vineri, într-un accident în care a fost implicat un autobuz care transporta angajaţi ai unei fabrici din nord-vestul Serbiei, au anunţat autorităţile locale citate de AFP.

Accidentul a avut loc pe un drum care leagă oraşul Sremska Mitrovica de satul Jarak, la 70 km vest de capitala Belgrad.

„Autobuzul (...) a părăsit carosabilul din motive care sunt în prezent necunoscute şi s-a răsturnat", a indicat Ministerul de Interne într-un comunicat, adăugând că şoferul autobuzului a fost arestat, scrie Agerpres.

Zeci de răniţi sunt internaţi în spital

„Dintre cei 61 de pacienţi aduşi la spital, 39 au fost internaţi", a declarat pentru televiziunea naţională RTS directorul spitalului din Sremska Mitrovica, Vojisav Mirnic, adăugând că mulţi dintre ei sunt în stare gravă.

Autobuzul cu etaj transporta angajaţi ai unei fabrici de spumă cu memorie deţinută de HealthCare, o filială a unei companii chineze, potrivit Ministerului de Interne.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 17-10-2025 22:22

