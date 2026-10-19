Adrian Mihălcioiu a declarat, luni, că nava Wine Trader a fost atacată în jurul orei 04:00, în timp ce se îndrepta spre portul Giurgiulești pentru a încărca uleiuri vegetale, scrie news.ro.

„Potrivit primelor informaţii, atacul a fost efectuat cu noile tipuri de drone ruseşti Geran. Rusia nu mai atacă doar navele care au legătură cu Ucraina, ci loveşte la întâmplare orice trafic civil din zona Mării Negre”, a declarat liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor.

Cum s-a produs tragedia la bordul navei

Adrian Mihălcioiu a explicat cum s-a produs tragedia.

„Din informaţiile pe care le avem, doar navigatorii care au reuşit să iasă din castel către prova navei au scăpat cu viaţă. Atacul a avut loc dimineaţa, când echipajul era la odihnă, cu excepţia cartului. Prima dronă a lovit castelul în partea inferioară. Cei cu cabinele de la etajele superioare au avut timp să se salveze. Următoarele drone au lovit succesiv, transformând castelul navei în mormane de fier contorsionat”, a arătat Mihălcioiu.

Potrivit acestuia, cei șapte marinari dispăruți fie au fost aruncați în apă, fie au sărit în apă pentru a se salva, fie se află sub structurile metalice deformate ale navei.

„Echipele specializate în aceste tipuri de căutare şi intervenţie pe nave au urcat la bord şi au căutat cu echipamente de descarcerare în toate spaţiile accesibile. Pentru cei şapte dispăruţi există două posibilităţi: fie au fost aruncaţi în apă de explozii (sau s-au aruncat pentru a scăpa), fie se află sub fierul contorsionat şi inaccesibil deocamdată. A doua variantă este considerată mult mai probabilă”, a afirmat Adrian Mihălcioiu.

Șase marinari dispăruți sunt din Benin, iar unul din Croația

Liderul sindical a precizat că, dintre cei șapte marinari dispăruți, unul este din Croația, iar șase sunt din Benin.

„Acest nou episod confirmă, cu tristeţe, că siguranţa navigatorilor în Marea Neagră este din ce în ce mai afectată, iar tragediile se repetă din ce în ce mai des”, a transmis Mihălcioiu.

Autoritățile au desfășurat, joi, o operațiune de salvare în Marea Neagră, la o navă aflată la 14 mile marine de Sulina, după ce la bordul acesteia a izbucnit un incendiu.

Două elicoptere Black Hawk, nave ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), ale Poliției de Frontieră și ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) au participat la operațiunile de căutare și salvare.

Cinci marinari au fost salvați și transportați la Spitalul Județean Constanța. Unul dintre ei a rămas internat, având arsuri pe 3% din suprafața corpului.