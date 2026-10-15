Ministerul Apărării Naționale a anunțat că aparatul a dispărut ulterior de pe radar, iar autoritățile au activat măsurile de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemul de supraveghere radar a identificat, în cursul nopții, un grup de ținte aeriene în apropierea Insulei Șerpilor.

În urma detectării acestora, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

La ora 01:34, o dronă a fost detectată timp de aproximativ un minut în spațiul aerian al României, la sud-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale, după care a dispărut de pe radar.

Ulterior, după semnalarea altor ținte aeriene la aproximativ 77 de kilometri est de Insula Șerpilor, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol de la Baza 86 Aeriană Fetești.

„Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. La ora 01.34, o dronă a fost detectată timp de aproximativ un minut în spațiul aerian național, la sud-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale ale României, dupa care a disparut de pe radar. Ulterior, ca urmare a semnalării altor ținte aeriene la aproximativ 77 km est de Insula Șerpilor, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, de la Baza 86 Aeriană Fetești, au fost ridicate de la sol”, a precizat MApN într-un comunicat.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea. La ora 04:57, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că nu au fost raportate alte pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 05:46.