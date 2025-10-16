Liderul Sindicatului Europol, despre breşa de securitate din penitenciare: S-a încercat muşamalizarea cazului de către ANP

Liderul Sindicatului Europol, Cosmin Andreica, a declarat, miercuri, că Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a încercat muşamalizarea breşei majore de securitate care ar fi permis deţinuţilor să acceseze sistemul. 

autor
Mihaela Ivăncică

”Este evident că s-a încercat muşamalizarea acestui caz de către ANP. Colegii din celelalte judeţe nu ştiau despre această breşă care a avut loc şi care a fost semnalată pentru prima dată la Târgu Jiu. Asta dovedeşte fără echivoc că această breşă a fost muşamalizată din dorinţa de a nu exista suspiciuni cu privire la imposibilitatea conducerii ANP de a gestiona problemele din penitenciare. Azi conducerea ANP este una împuternicită, adică numită politic, nu printr-un concurs”, a declarat la un post TV Cosmin Andreica, liderul Sindicatului Europol.

Potrivit acestuia se va ”întâlni de fiecare dată reticenţă în a pune pe masă problemele cu care se confruntă sistemul”.

”Evident există această tendinţă de a ascunde problemele ca să pară că totul funcţionează şi totul este ok”, a mai afirmat Andreica.

Breșa majoră de securitate creată de un hacker încarcerat

Sindicatul Naţional al Poliţiştilor de Penitenciare a dezvăluit, într-o postare pe Facebook, că un hacker încarcerat în Penitenciarul din Târgu Jiu a creat o breşă majoră de securitate în sistemul penitenciar, astfel încât deţinuţii au putut accesa sistemul, modificând pedepse şi acordând drepturi şi vizite intime.

Conturi de administrator obținute de deținuți

Potrivit aceleiaşi surse, deţinuţii - cel puţin unul ”autodeclarat cu nume de cod în reţeaua Anonymous” - şi-au făcut conturi de administrator ”cu acces total în sistemul informatic al Politiei Penitenciare”, furnizate iniţial personalului în mod necorespunzător, neverificate mult timp şi retrase ulterior.

”În plus, deţinuţii au avut enorm de mult timp la dispoziţie pentru a-şi face şi alte conturi şi a studia sistemul informatic. Din acele conturi au avut acces total la absolut orice, nu doar să vadă, ci şi să modifice, adică să influenţeze pedepse, drepturi, mobilităţi deţinuţi şi în general… orice”, dezvăluie sindicaliştii.

Conform acestora, situaţia a fost descoperită ”întâmplător”, prin ”vigilenţa unei poliţiste de penitenciare care a observat inadvertente în conturi (sume de bani/cumpărături)” şi care ”a dat alarma”.

Verificările efectuate de Administrația Națională a Penitenciarelor

Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a precizat, într-un comunicat de presă, că în cazul ”posibilului incident informatic” de la Penitenciarul Târgu Jiu au fost făcute ”multiple verificări” tehnice pentru ”izolarea şi remedierea situaţiei semnalate” şi verificări pentru ”identificarea împrejurărilor” care au dus la producerea incidentului şi a ”persoanelor responsabile”.

De asemenea, au fost sesizate IPJ Gorj, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică şi a fost notificată firma care a dezvoltatat aplicaţia informatică.

ANP a mai precizat că incidentul nu reprezintă o spargere a bazelor de date, ci o ”afectare temporară a confidenţialităţii şi integrităţii unor seturi de date”, penitenciarul luând măsuri de ”izolare a incidentului” şi de ”remediere a situaţiei”.

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, spune că a fost începută o anchetă penală în acest caz, fiind vorba despre o infracţiune, şi că vor fi luate toate măsurile necesare ”pentru a afla adevărul” şi pentru sancţionarea celor vinovaţi, dar şi pentru prevenirea producerii pe viitor a unor astfel de situaţii.

