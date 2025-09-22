„Vieţi omeneşti sunt puse în pericol”. Sindicatul Europol cere staţii mobile pentru măsurarea vitezei

Sindicatul Europol atrage atenţi, luni, că siguranţa rutieră nu e opţională şi solicită dotarea cu staţii mobile de măsurare a vitezei trotinetelor electrice.

„Siguranţa rutieră nu e opţională! În timp ce în România apar zilnic incidente tragice în care sunt implicaţi conducătorii de trotinete sau alte vehicule electrice, în multe ţări europene autorităţile au făcut deja un pas important: au achiziţionat staţii mobile de măsurare a vitezei acestor mijloace de transport”, au transmis, luni, sindicaşiştii Europol.

Poliţiştii din slte state pot verifica în timp real dacă trotinetele sau bicicletele electrice au fost modificate pentru a depăşi viteza maximă legală, potrivit sindicaliștilor.

Verificările actuale sunt insuficiente

„La noi, aceste verificări sunt posibile doar prin R.A.R., printr-o procedură birocratică şi anevoioasă. Între timp, vieţi omeneşti sunt puse în pericol. Este timpul să înţelegem că tehnologia ne poate ajuta să salvăm vieţi. România are nevoie de măsuri rapide şi eficiente pentru protejarea tuturor participanţilor la trafic”, au mai transmis sindicaliştii.

Mai mulţi adolescenţi şi-au pierdut viaţa sau au fost răniţi, doar de la începutul anului, după ce au circulat cu trotinete electrice.

În Piatra Neamţ chiar autorităţile au interzis circulaţia trotinetelor electrice închiriate, după ce un adolescent de 15 ani şi-a piedut viaţa deoarece a căzut cu o astfel de trotinetă.

De asemenea, alte şapte persoane au fost rănite în acest an în Piatra Neamţ în urma unor accidente în care au fost implicate trotinete electrice de închiriat.

