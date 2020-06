Leguma care le aduce sume uriașe fermierilor. Un român s-a întors din Italia ca să o cultive

Usturoiul le aduce bani frumoși cultivatorilor, iar programul finanțat de Ministerul Agriculturii, înregistrează cel mai mare avânt, de când a fost lansat.

S-au inscris peste o mie de agricultori, aproape triplu față de 2019. Însă toți au emoții pentru că de anul acesta, la fel ca în programul „Tomata", banii se vor împărți în funcție de câți participanti există, așa că ar putea primi mai puțin de 3000 de euro la hectar.

La Copălău, în Botoşani, a început deja recoltarea celui mai faimos usturoi din ţară. 150 de producători sunt doar în această comună şi dintre ei, jumătate s-au înscris în program. Un bărbat a lăsat în urma Italia, acum 6 ani şi a decis să se întoarcă acasă, unde s-a apucat de agricultură.

De altfel, pentru agricultorii înscrişi în programul usturoiul, banii primiţi sunt de mare ajutor, având în vedere că ajung să cheltuiască 6.000 de euro pentru producţia unui hectar. Cei mai mulţi îi investesc mai departe, îşi măresc suprafeţele sau îşi cumpără utilaje.

Fermier: "Prima dată când am pus usturoi. Anul trecut am avut ceapă, varza, cartofi. Anul ăsta am încercat cu usturoiul. Până acuma n-am avut probleme, nici cu timpul, nici cu depunerea documentaţiei, că a fost totul ok."

Potrivit datelor direcţiilor judeţene, anul acesta, numărul celor care au aplicat pentru acest program a crescut.

Fermierii se tem însă că în aceste condiţii, la fel ca în programul Tomata, nu vor primi toţi banii promişi pentru un hectar, adică 3000 de euro.

Fermier: " Am auzit nişte zvonuri că acuma, în loc de 3000 de euro, se dă 1390, sau cât. Şi asta chiar că mă deranjează. Să sperăm că se suplimentează contul."

Octavian Dan, consultant agricol: "Aceste programe au avut un scop bine stabilit, acela de a îi ajută pe legumicultorii care cultivă usturoi, să îşi acopere costurile şi, bineînţeles, să meargă mai departe. Modificarea condiţiilor din acest an a făcut ca aceste programe să îşi piardă scopul, să se îndrepte spre o zonă speculativă."

Fermierii spun că, dacă îşi fac şi sistem de irigare, într-un hectar de usturoi investesc până la 10.000 de lei, și riscă să iasă în pierdere, dacă subvenţia este mai mică. Anul acesta, Guvernul a stabilit un plafon maxim de 7,5 milioane de lei pentru acest program.