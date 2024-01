La început de an, unii români își promit că nu se mai ating de alcool. Ce este și cum funcționează „Dry January”

Începutul de an vine cu ambiții mari pentru unii români care după excesele de sărbători își promit că nu se mai ating de alcool, mâncare nesănătoasă și că se apucă de sport.

Există inclusiv mişcare printre optimiști care a luat amploare în ultimii ani. Se numește Dry January sau luna în care facem pauză de la alcool. Și deși a apărut inițial în Anglia, ca o comapanie pentru sănătate acum e un pretext în toată lumea pentru cei care vor să-i dea o pauză ficatului.

Entuziasmul ține însă cel mult două săptămâni, arată studiile, adică până la mijlocul lunii ianuarie.

Totuși, începutul de an trezește în mulți dorința de a schimba ceva în bine, încă din prima zi de ianuarie dacă se poate.



Ștefan Lepădatu, barman: „Au trecut sărbătorile, am terminat cu Crăciunul, am terminat cu Revelionul și oamenii încearcă să se recupereze cât se poate de repede.Tind să comande lucruri calde. Cafele, foarte multe ceaiuri, ciocolată caldă și, ocazional, vin fiert.”



La nivel internațional există chiar o mişcare. Adepţii încearcă să nu mai pună gura pe băutură timp de o lună. Se numește "dry january" sau cum ar spune românul, un „ianuarie pe uscat”.

Primul pas spre reușită este să scăpăm de alcoolul din casă. În acest fel, nu vom mai avea tentația la îndemână. Pentru că obiceiurile nesănătoase mor greu, ne va ajuta să găsim o băutură care ne place mult, limonada sau combinații de sucuri și ceaiuri, cu care să înlocuim alcoolul.

Asta ne va scoate din încurcătură atunci când ieșim în oraș, dar și când suntem invitați acasă la cineva, acolo unde este indicat să mergem cu propria noastră băutură. La fel de important este și suportul pe care îl putem primi de la prieteni și familie, oamenii cu care petrecem timp și care ne pot trage de mânecă atunci când ne gândim să abandonăm.

De altfel, o pauză de o lună de la alcool are efecte neașteptate pentru organism. Pielea arată mai bine, iar organele interne încep să se refacă, spun medicii.

Cristian Păpărău, medic psihiatru: ”Alcoolul traversează toate celulele organismului. Nu numai ficatul. Cea mai mare parte din alcool se metabolizează în ficat, însă alcoolul are această capacitate de a traversa orice membrană celulară existentă. Vorbim de celule nervoase, vorbim de țesutul miocardic, plămâni, pancreas, rinichi, organe importante, vitale pe care le afectează în mod direct sau indirect.

Și mâncatul nesănătos, sedentarismul sau dulciurile sunt pe lista neagră a celor care își promit, mai în glumă, mai în serios, schimbări în bine.

Studiile arată, totuși, că zelul cu care pornim se duce repede. Cei mai mulţi se țin de treabă până pe 16 ianuarie.



