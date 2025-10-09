Jumătate dintre români termină toți banii la final de lună. Mulți ajung victime ale fraudelor financiare

Stiri Economice
09-10-2025 | 20:08
×
Codul embed a fost copiat

Salariul ajunge doar pentru a supraviețui de pe o lună pe alta, spune un român din doi, potrivit unui studiu recent.

autor
Ștefana Todică

Deși salariile la nivel național au mai crescut, cheltuielile sunt și ele din ce în ce mai mari, sunt de părere în special femeile. La final de lună, puțini sunt cei care reușesc să mai pună și un ban deoparte ori să investească.

Aproape jumătate dintre participanții la studiu, care locuiesc la oraș, spun că salariul le ajunge doar să supraviețuiască de pe o lună pe alta. Mai ales femeile, care, în general, se ocupă de cheltuielile casei și aprovizionare.

Pe de altă parte, cei mai mulți consideră că nu câștigă suficient și că banii primiți nu reflectă efortul depus la serviciu, mai arată studiul. Aproape jumătate dintre participanți au declarat că suma primită la final de lună nu este pe măsura muncii, în special cei trecuți de 35 de ani. Tinerii sunt însă mai mulțumiți de salariu. Și mai ales bărbații.

Cert este că puțini români mai rămân cu bani la finalul lunii. Doar unul din zece mai poate să și investească, pentru viitor. Îngrijorător este că mai mulți, 3 din 10 români, au pierdut bani din cauza fraudelor financiare, atrași de false câștiguri rapide și garantate, în general pe rețele sociale.

Citește și
pensionari
A doua etapă a recalculării pensiilor. Câți bani în plus au primit, în medie, beneficiarii. Au început plățile

Radu Puiu, specialist investiții: „Se așteaptă, poate, ca o investiție astăzi să aducă, poate, un randament de 100% mâine. Adică o dublare a sumei investite, ceea ce nu se întâmplă într-o manieră constantă, într-o manieră sustenabilă.”

Studiul a fost realizat în septembrie, pe un eșantion de peste 1.000 de persoane cu vârsta de peste 18 ani, din mediul urban.

Protest la un penitenciar din Craiova, față de închiderea centrului. Manifestează polițiști și din alte județe

Sursa: Pro TV

Etichete: romani, studiu, salariu,

Dată publicare: 09-10-2025 20:08

Articol recomandat de sport.ro
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Citește și...
Horoscop 6 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care poate spera la o mărire de salariu
Stiri actuale
Horoscop 6 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care poate spera la o mărire de salariu

Horoscop 6 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Provocări azi. O să fim conștiincioși, cooperanți și, cu toate astea, o să dăm peste o serie de neprevăzute cărora ar fi frumos să le facem față cu brio.  

A doua etapă a recalculării pensiilor. Câți bani în plus au primit, în medie, beneficiarii. Au început plățile
Stiri actuale
A doua etapă a recalculării pensiilor. Câți bani în plus au primit, în medie, beneficiarii. Au început plățile

Au început plățile din a doua etapă a recalculării pensiilor. Vârstnicii care de-a lungul carierei au muncit peste program, au primit sporuri, prime sau al 13-lea salariu, vor lua bani în plus.  

Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”
Stiri actuale
Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”

Șeful ANAF spune că reorganizarea instituției va urma după digitalizare. El explică și controalele frecvente la micii contribuabili: inspectorii evită marile firme, unde munca e mai complicată.

Recomandări
România, în centrul atenției Parlamentului European. Deputații cer sancțiuni dure după atacurile hibride ale Rusiei
Stiri externe
România, în centrul atenției Parlamentului European. Deputații cer sancțiuni dure după atacurile hibride ale Rusiei

Parlamentul European a adoptat o rezoluție care cere un răspuns unitar al Uniunii Europene la atacurile hibride și încălcările spațiului aerian de către Rusia.

Cum au decis judecătorii să îi reducă pedeapsa lui Sorin Oprescu. Ministerul Justiției cere din nou extrădarea lui
Stiri Justitie
Cum au decis judecătorii să îi reducă pedeapsa lui Sorin Oprescu. Ministerul Justiției cere din nou extrădarea lui

După mai bine de trei ani de la condamnarea definitivă pentru acuzații de corupție, judecătorii Curții de Apel București au redus astăzi cu un an pedeapsa lui Sorin Oprescu.

Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce Premiul Nobel pentru Literatură a fost câștigat de scriitorul maghiar Krasznahorkai
Cultura
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce Premiul Nobel pentru Literatură a fost câștigat de scriitorul maghiar Krasznahorkai

Scriitorul Mircea Cărtărescu, considerat favorit la Premiul Nobel pentru Literatură şi anul acesta, a publicat pe o reţea de socializare o fotografie în care apare alături de statuia lui James Joyce, nici el premiat cu Nobel.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 09 Octombrie 2025

47:52

Alt Text!
La Măruță
9 Octombrie 2025

01:31:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Octombrie 2025

01:45:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28