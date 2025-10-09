Jumătate dintre români termină toți banii la final de lună. Mulți ajung victime ale fraudelor financiare

Salariul ajunge doar pentru a supraviețui de pe o lună pe alta, spune un român din doi, potrivit unui studiu recent.

Deși salariile la nivel național au mai crescut, cheltuielile sunt și ele din ce în ce mai mari, sunt de părere în special femeile. La final de lună, puțini sunt cei care reușesc să mai pună și un ban deoparte ori să investească.

Aproape jumătate dintre participanții la studiu, care locuiesc la oraș, spun că salariul le ajunge doar să supraviețuiască de pe o lună pe alta. Mai ales femeile, care, în general, se ocupă de cheltuielile casei și aprovizionare.

Pe de altă parte, cei mai mulți consideră că nu câștigă suficient și că banii primiți nu reflectă efortul depus la serviciu, mai arată studiul. Aproape jumătate dintre participanți au declarat că suma primită la final de lună nu este pe măsura muncii, în special cei trecuți de 35 de ani. Tinerii sunt însă mai mulțumiți de salariu. Și mai ales bărbații.

Cert este că puțini români mai rămân cu bani la finalul lunii. Doar unul din zece mai poate să și investească, pentru viitor. Îngrijorător este că mai mulți, 3 din 10 români, au pierdut bani din cauza fraudelor financiare, atrași de false câștiguri rapide și garantate, în general pe rețele sociale.

Radu Puiu, specialist investiții: „Se așteaptă, poate, ca o investiție astăzi să aducă, poate, un randament de 100% mâine. Adică o dublare a sumei investite, ceea ce nu se întâmplă într-o manieră constantă, într-o manieră sustenabilă.”

Studiul a fost realizat în septembrie, pe un eșantion de peste 1.000 de persoane cu vârsta de peste 18 ani, din mediul urban.

