Joia Mare: Tradiții și secrete ale vopsitului ouălor de Paște. Cum procedează gospodinele

În unele regiuni din țară sunt păstrate obiceiuri străvechi care fac din vopsitul ouălor un adevărat ritual. Femeile care respectă tradițiile folosesc doar coloranţi naturali și obţin nuanţe superbe din sfeclă roşie sau frunze de ceapă. Și copiii sunt implicați în toate aceste pregătiri!

În satul Odaia Manolache, din apropiere de Galați, în dimineața zilei de joi, în Săptămâna Mare, se aprind focurile.

În fiecare gospodărie sunt arse resturile de după curățenie sau gătit.

După ce ard resturile, gospodarii din sudul Moldovei merg la biserică. Abia când se întorc acasă, femeile vopsesc ouăle. Sunt şi cântece religioase, numite pricesne.

Oțetul este adăugat în fiecare vas de pe aragaz pentru impregnarea culorii, iar sarea pentru a întări vopseaua. După 8-10 minute, ouăle sunt scoase din vase și la final, se lustruiesc cu grăsime de porc.



Ecaterina Hulea: "Am învăţat de la mama să folosesc numai ce am în jurul casei. Pentru culoarea roşie, sfecla roşie este foarte bună. Pentru culoarea verde este urzică, dar poate fi şi rostopasca. A treia este o culoare descoperită de mine,// frunza de nuc".



Este o atmosferă aparte şi în Țara Lăpușului, județul Maramureș, unde în Joia Mare copiii încondeiază ouă cu ceară, la fel cum făceau bunicii lor.



Andrei Muțiu: "Eu am împistrit pe ou o cruce, o crenguţă de brad".



Andreea Muțiu: "Eu am făcut o cruce, un peisaj cu o floricică şi am scris Hristos a înviat."

Tot în Maramureş în dimineaţa zilei de Paşte, copiii umblă din casă în casă şi vestesc Învierea Domnului. Pentru noroc, sănătate şi belşug, trebuie ca primul care intra în casa cuiva să fie băiatul.

