Jandarmul care ar fi zgâriat cu cheia o mașină, declarat nevinovat. Argumente precum „efect de seră” și zgârietura „mai mare”

Jandarmul care ar fi zgâriat intenționat, cu cheia, o mașină parcată în zona Cotroceni, a scăpat basma curată. Un procuror militar a clasat dosarul penal, în ciuda imaginilor surprinse de camera de supraveghere de la dosar.

Fapta reclamată de păgubit a avut loc în februarie 2023. Proprietarul autoturismului a relatat că trebuia să rezolve o urgență la o bancă și nu a avut unde să își lase mașina iar la întoarcere și-a găsit autoturismul zgâriat pe toată lungimea din dreapta. Din imaginile de la o cameră de supraveghere a observat, cu stupoare, că paguba ar fi fost produsă de un jandarm aflat la volanul mașinii de serviciu, inscripționate.

În imagini se vede cum șoferul autospecialei scoate mâna pe geam și atinge - proprietarul fiind convins că avea în mâini cel mai probabil o cheie, cu care a zgâriat mașina parcată. Proprietarul mașinii a explicat că a parcat ilegal lângă un alt autoturism care între timp a plecat, lăsându-l pe el în mijlocul drumului.

„Da, dacă îmi luam o amendă, asta e. Fiecare își asumă lucrurile pe care le face. Aveam de ajuns acolo urgent. Nu puteam să întârzii. Mi-am asumat că dacă îmi voi lua o amendă o voi plăti, dar cred că reacția normală a jandarmului era, în cazul în care observa că am încălcat legea, să anunțe Poliția Rutieră, Poliția Locală, să constate un agent la fața locului, să îmi dea o amendă, să facă ce are de făcut" declara, la acel moment, păgubitul.

Plângerea penală depusă la poliție a ajuns, conform procedurii, la Parchetul Militar, pe baza calității suspectului, iar după aproape doi ani, un procuror militar a clasat dosarul printr-o rezoluție care lasă loc la interpretări.

Era prea cald în mașina Jandarmeriei

Conform procurorului militar, suspectul jandarm, cu o vechime de 15 ani în cadrul Jandarmeriei Capitalei și totodată șofer al autospecialei, nu se face vinovat de fapta imputată și nu ar fi zgâriat mașina parcată neregulamentar. Explicațiile însă... sunt de-a dreptul inovatoare.

Mai exact, plutonierul acuzat suferea de bufeuri și obișnuia frecvent să meargă cu mâna scoasă pe geam, iar în mașina în care se aflau și alți colegi se crease „efect de seră”.

„Din declarațiile martorilor audiați în cauză se evidențiază faptul că plt. adj.(...), în mod frecvent utilizează autospeciala Jandarmeriei Romane cu geamul deschis, întrucât este fumător, iar, deseori, în autospecială este și foarte cald, dat fiind şi echipamentul pe care cadrele militare il poartă, dar şi efectul de seră creat în interior. Totodată, declarațiile martorilor susțin faptul că plutonierul-adj (...), în mod obișnuit și constant, stă cu mana în exteriorul geamului autospecialei Jandarmeriei ori cu cotul pe geam. Totodată, aceştia susțin că nu au observat când plt-adj (...) a scos mâna pe geamul autospecialei și a atins autoturismul staționat” se arată în ordonanța de clasare semnată de procurorul militar.

Interpretarea imaginilor

Concluzia că nu ar fi zgâriat mașina parcată reiese și din analiza imaginilor video, a mai stabilit procurorul militar:

„Prin procesul-verbal de redare a înregistrărilor din data de 09.10.2023 s-a reținut că nu se poate distinge dacă plt-adj (...) avea în mână vreun obiect. Din redarea imaginilor video s-a putut observa cum mâna cadrului militar din autospeciala de jandarmi apare în exteriorul acesteia până în dreptul oglinzii din partea dreaptă a autoturismului cu numărul de înmatriculare (...) iar de la acest punct începe mişcarea de ridicare a mâinii, ducând palma stângă în interiorul autospecialei Jandarmeriei. Ultimul contact al cadrului militar cu autoturismul vizat este indicat a fi efectuat în dreptul oglinzii autoturismului. Or, zgârietura de pe autoturism apare efectuată, în mod continuu, inclusiv pe aripa maşinii, aşa cum se indică și mai sus (aproximativ 5 cm)

În consecință, din analiza aspectelor identificate cu ocazia redării imaginilor video aflate la dosarul cauzei cu elementele identificate prin planșa fotografică (...) dar și ale procesului-verbal de cercetare la fața locului, reiese că plt-adj.(...) a ridicat măna mai înainte de lungimea totală a zgârieturii (mişcarea mâinii jandarmului a fost întreruptă înainte ca autoturismul să poată fi atins până pe aripa acestuia), fapt pentru care se exclude posibilitatea contactului continuu cu suprafața zgâriată a autoturismului în cauză.”

