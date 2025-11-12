Jandarmul care ar fi zgâriat cu cheia o mașină, declarat nevinovat. Argumente precum „efect de seră” și zgârietura „mai mare”

12-11-2025 | 18:11
Jandarmul care ar fi zgâriat intenționat, cu cheia, o mașină parcată în zona Cotroceni, a scăpat basma curată. Un procuror militar a clasat dosarul penal, în ciuda imaginilor surprinse de camera de supraveghere de la dosar.

autor
Daniel Nițoiu,  Mihai Niculescu

Fapta reclamată de păgubit a avut loc în februarie 2023. Proprietarul autoturismului a relatat că trebuia să rezolve o urgență la o bancă și nu a avut unde să își lase mașina iar la întoarcere și-a găsit autoturismul zgâriat pe toată lungimea din dreapta. Din imaginile de la o cameră de supraveghere a observat, cu stupoare, că paguba ar fi fost produsă de un jandarm aflat la volanul mașinii de serviciu, inscripționate.

În imagini se vede cum șoferul autospecialei scoate mâna pe geam și atinge - proprietarul fiind convins că avea în mâini cel mai probabil o cheie, cu care a zgâriat mașina parcată. Proprietarul mașinii a explicat că a parcat ilegal lângă un alt autoturism care între timp a plecat, lăsându-l pe el în mijlocul drumului.

„Da, dacă îmi luam o amendă, asta e. Fiecare își asumă lucrurile pe care le face. Aveam de ajuns acolo urgent. Nu puteam să întârzii. Mi-am asumat că dacă îmi voi lua o amendă o voi plăti, dar cred că reacția normală a jandarmului era, în cazul în care observa că am încălcat legea, să anunțe Poliția Rutieră, Poliția Locală, să constate un agent la fața locului, să îmi dea o amendă, să facă ce are de făcut" declara, la acel moment, păgubitul.

Plângerea penală depusă la poliție a ajuns, conform procedurii, la Parchetul Militar, pe baza calității suspectului, iar după aproape doi ani, un procuror militar a clasat dosarul printr-o rezoluție care lasă loc la interpretări.

Etichete: jandarm, procuror, masini zgariate,

