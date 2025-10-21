Avocat din Bucureşti, trimis în judecată după ce a lovit un jandarm la un protest al susţinătorilor lui Călin Georgescu

Stiri Justitie
21-10-2025 | 15:56
calin georgescu protest 4 august
Agerpres

Un avocat din Bucureşti a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj, fiind acuzat că a lovit în luna iulie un jandarm, în timpul desfăşurării unui protest al susţinătorilor lui Călin Georgescu în Piaţa Victoriei.

autor
Mihaela Ivăncică

"În fapt, în data de 20.07.2025, în jurul orei 17:30, inculpatul ar fi lovit în zona gâtului pe persoana vătămată, jandarm din cadrul Direcţiei de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, aflată în exercitarea atribuţiilor de serviciu de asigurare a ordinii publice cu ocazia 'Protestului naţional, ieşiţi din casă dacă vă pasă', desfăşurat în Piaţa Victoriei, în Bucureşti", a transmis, marţi, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Conform datelor de pe portalul instanţelor, avocatul agresor se numeşte Mircea Popa.

Dosarul a fost înaintat Curţii de Apel Bucureşti.

Pe 20 iulie, sute de susţinători ai liderului suveranist Călin Georgescu au participat, în Piaţa Victoriei, la un protest împotriva Guvernului Bolojan. O parte dintre protestatari s-au îmbrâncit cu jandarmii, iar un bărbat a fost prins cu un cuţit la el.

Citește și
Ludovic Orban
Ludovic Orban: Călin Georgescu nu s-a născut din neant. Iohannis a creat monstruoasa coaliție PSD-PNL, au sufocat România

Tot atunci, şoferii a două camioane au blocat pentru câteva zeci de minute traficul pe Autostrada A1 pe sensul Piteşti - Bucureşti. Unul dintre ei s-a urcat pe cabină şi a fluturat steagul tricolor. 

România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Doi ucraineni, arestați pentru că au acționat în numele Rusiei

Sursa: Agerpres

Etichete: protest, avocat, judecata, calin georgescu,

Dată publicare: 21-10-2025 15:56

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
Citește și...
Conspiraționistul Alex Jones, susținător al lui Călin Georgescu, va plăti daune de 1,4 miliarde $. Fapta abominabilă comisă
Stiri Sociale
Conspiraționistul Alex Jones, susținător al lui Călin Georgescu, va plăti daune de 1,4 miliarde $. Fapta abominabilă comisă

Conspiraționistul american Alex Jones, implicat și în alegerile prezidențiale din România, unde a făcut campanie electorală pentru Călin Georgescu, a fost obligat definitiv la plata unor daune morale de 1,4 miliarde de dolari către victimele sale.  

Ludovic Orban: Călin Georgescu nu s-a născut din neant. Iohannis a creat monstruoasa coaliție PSD-PNL, au sufocat România
Stiri Politice
Ludovic Orban: Călin Georgescu nu s-a născut din neant. Iohannis a creat monstruoasa coaliție PSD-PNL, au sufocat România

Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a declarat că ”nu s-a născut din neant” Călin Georgescu şi că acesta a apărut pe fondul unei decizii proaste a fostului preşedinte Klaus Iohannis, care a creat ”monstruoasa coaliţie” formată din PSD şi PNL.

Nicușor Dan: ”Oameni din corupția românească”, în spatele lui C. Georgescu. Fraudarea alegerilor, 20 mil. €. Interesul Rusiei
Stiri Politice
Nicușor Dan: ”Oameni din corupția românească”, în spatele lui C. Georgescu. Fraudarea alegerilor, 20 mil. €. Interesul Rusiei

Fraudarea alegerilor prezidențialelor din 2024 a costat 20 milioane de euro, estimează Nicușor Dan, potrivit căruia în spatele lui Călin Georgescu au stat ”oameni din corupția românească a anilor 90-2000”.

Călin Georgescu susține că Simion a fost „protejatul lui”, nu partener: „S-a maturizat, dar mai are multe de făcut”
Stiri actuale
Călin Georgescu susține că Simion a fost „protejatul lui”, nu partener: „S-a maturizat, dar mai are multe de făcut”

Călin Georgescu a declarat că George Simion a fost protejatul său, nu partenerul său, subliniind că liderul AUR s-a maturizat, dar mai are de lucru.

Călin Georgescu: ”Am fost trădat de oameni foarte apropiați”. Dar a rămas cu ”o mână de viteji”: ”Ne înțelegem din priviri”
Stiri Diverse
Călin Georgescu: ”Am fost trădat de oameni foarte apropiați”. Dar a rămas cu ”o mână de viteji”: ”Ne înțelegem din priviri”

Fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a declarat, luni seară, că a fost trădat de oameni foarte apropiaţi din jurul său, dar faptul că a tăcut în ultima perioadă nu înseamnă că s-a retras.

Recomandări
România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile
Stiri actuale
România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile

SRI, DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, alături de serviciile secrete din Polonia au dejucat un complot rusesc care viza trimiterea de colete explozive. Doi ucraineni au fost arestați în România în acest caz.

Surse: Coaliția a decis ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc pe 7 decembrie
Stiri Politice
Surse: Coaliția a decis ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc pe 7 decembrie

Liderii coaliției au decis, marți, ca alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului să aibă loc pe 7 decembrie, au declarat surse pentru știrileprotv.ro.

Explicațiile lui Vladimir Ciorbă, urmărit penal în afacerea Nordis. Dă vina pe pandemie și război
Stiri actuale
Explicațiile lui Vladimir Ciorbă, urmărit penal în afacerea Nordis. Dă vina pe pandemie și război

Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în dosarul Nordis, după ce au fost înregistrate sute de noi plângeri ale păgubiților. Sunt vizați administratorii companiei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 21 Octombrie 2025

47:51

Alt Text!
Vorbește Lumea
21 Octombrie 2025

01:44:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
20 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Doctor de bine
(P) One Health: de la zâmbet la sănătatea întregului organism – un concept inițiat de Dr. Ionuț Leahu

27:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28