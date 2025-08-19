Jandarmii încearcă să-i oprească pe turiști să nu își pună viața în pericol în valurile periculoase. Patru decese în weekend

19-08-2025 | 13:37
Pericol în sudul litoralului. Pe toate plajele este arborat steagul roșu, ceea ce înseamnă că scăldatul este strict interzis. După ce, în weekend, patru turiști au murit înecați, marți jandarmii și polițiștii au venit în sprijinul salvamarilor.  

Ilknur Pintilie

Steagul roșu a fost arborat marți dimineață pe toate plajele din sudul litoralului. Era vânt puternic, care atingea la rafală 32 de km pe oră. Tocmai de aceea s-au ridicat valuri înalte, care sunt extrem de periculoase.

În plus curenții sunt puternici, iar în adâncuri, foarte aproape de țărm, se formează gropi adânci. Ca să facă față situației, salvamarii au cerut sprijinul Jandarmeriei.

Turiștii îi bat pe salvamarii care încearcă să le salveze viețile

Încă de la prima oră, patrule de jandarmi pe ATV-uri periază toate plajele din sud și îi avertizează pe turiști să respecte indicațiile salvamarilor.

Și echipe de polițiști au fost dislocate dimineață pe plaje tocmai pentru că în ultimele zile au fost numeroase scandaluri între turiști și salvamari. 

Steagul roșu arborat pe litoral. Salvamar: „Ne luptăm cu morile de vânt. Colacele nu sunt pentru Marea Neagră”

Sursa: Pro TV

Etichete: litoral, inecat, turisti, politie, jandarmi, steag rosu,

Dată publicare: 19-08-2025 13:34

