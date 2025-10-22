Jaf într-un magazin din Craiova. Un individ mascat și înarmat a fugit cu încasările

22-10-2025 | 13:23
O vânzătoare din Craiova a trecut printr-o spaimă teribilă, după ce un individ mascat a intrat peste ea în magazin.

Roxana Vlădășel

Acesta a amenințat-o cu un obiect care părea o armă albă şi a obligat-o să îi dea toate încasările din ziua respectivă. Apoi individul a fugit.

Jaful a avut loc într-un magazin alimentar din oraş. Tânărul de 27 de ani a aşteptat să se lase seara înainte să acţioneze. După ce din magazin au plecat toţi clienţii, individul a intrat, cu faţa acoperită şi cu un obiect în mână, care părea un cuţit.

A ameninţat-o pe femeie că îi face rău, aşa că vânzătoarea i-a dat toate încasările din ziua respectivă, peste 2.000 de lei. Apoi a fugit.

Proprietarul magazinului a anunţat imediat poliţia, iar agenţii l-au prins pe suspect după câteva ore. Bărbatul a fost reţinut deja şi este acuzat de tâlhărie calificată. Miercuri, magistraţii vor decide dacă se impune arestarea lui preventivă.

perchezitii
Afacere fictivă cu deșeuri electronice: cinci persoane acuzate că au încasat ilegal peste 3,2 milioane lei din bani publici

22-10-2025 13:23

Un bărbat din Craiova a fost reținut, fiind acuzat că a falsificat date în sistemul unei firme de telefonie mobilă, ca agent servicii clienți, pentru a facilita contracte frauduloase. Prejudiciul estimat depășește 150.000 de lei.

Poliţiştii şi procurorii DIICOT Craiova au făcut, miercuri, 17 percheziţii, în municipiul Bucureşti şi în şapte judeţe. 

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, care deţine şi funcţia de vicepreşedinte al PSD, susţine că actuala coaliţie de guvernare se va rupe dacă va exista un candidat comun USR-PNL la Primăria Capitalei.

După ce a câștigat o sumă importantă la jocuri de noroc un bărbat a fost tâlhărit de doi indivizi din județul Olt.

Este anchetă la Craiova, unde mașina unui sportiv a fost incendiată intenționat de o persoană necunoscută. O cameră de supraveghere a surprins momentul în care autoturismul de lux este cuprins de flăcări.

