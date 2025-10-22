Jaf într-un magazin din Craiova. Un individ mascat și înarmat a fugit cu încasările

O vânzătoare din Craiova a trecut printr-o spaimă teribilă, după ce un individ mascat a intrat peste ea în magazin.

Acesta a amenințat-o cu un obiect care părea o armă albă şi a obligat-o să îi dea toate încasările din ziua respectivă. Apoi individul a fugit.

Jaful a avut loc într-un magazin alimentar din oraş. Tânărul de 27 de ani a aşteptat să se lase seara înainte să acţioneze. După ce din magazin au plecat toţi clienţii, individul a intrat, cu faţa acoperită şi cu un obiect în mână, care părea un cuţit.

A ameninţat-o pe femeie că îi face rău, aşa că vânzătoarea i-a dat toate încasările din ziua respectivă, peste 2.000 de lei. Apoi a fugit.

Proprietarul magazinului a anunţat imediat poliţia, iar agenţii l-au prins pe suspect după câteva ore. Bărbatul a fost reţinut deja şi este acuzat de tâlhărie calificată. Miercuri, magistraţii vor decide dacă se impune arestarea lui preventivă.

