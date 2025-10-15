Afacere fictivă cu deșeuri electronice: cinci persoane acuzate că au încasat ilegal peste 3,2 milioane lei din bani publici

Poliţiştii şi procurorii DIICOT Craiova au făcut, miercuri, 17 percheziţii, în municipiul Bucureşti şi în şapte judeţe.

Perchezițiile au vizat o grupare care a raportat fictiv colectarea şi reciclarea unor cantităţi de deşeuri de echipamente electrice şi electronice către Administraţia Fondului pentru Mediu, încasând fraudulos peste 3,2 milioane de lei. Banii au fost împărţiţi între cei cinci membri ai grupării.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj, că poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut, miercuri, 17 percheziţii în judeţele Dolj, Călăraşi, Sibiu, Vaslui, Galaţi, Ialomiţa, Ilfov şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal care vizează constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune, delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

”Din probatoriul administrat a rezultat că, în toamna anului 2024, cinci persoane ar fi constituit o grupare infracţională organizată, cu scopul obţinerii unor beneficii materiale importante de la o instituţie, prin raportarea fictivă a colectării şi reciclării unor cantităţi de deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE-uri). Astfel, în intervalul octombrie - decembrie 2024, liderul grupului infracţional, sprijinit de celelalte persoane, ar fi creat aparenţa derulării unei astfel de activităţi de colectare/reciclare deşeuri, prin folosirea de documente false constând în facturi fiscale şi borderouri de achiziţie de la persoane fizice şi prin realizarea unui circuit financiar, de asemenea fictiv, între societăţile implicate în fraudă”, au transmis anchetatorii.

Pe baza documentelor false, liderul grupării a întocmit şi a transmis Administraţiei Fondului pentru Mediu rapoarte care atestau în mod nereal realizarea obiectivelor de colectare/reciclare de DEEE-uri.

Potrivit anchetatorilor, sumele de bani încasate, în mod fraudulos, prin acest mecanism, estimate la peste 3.200.000 de lei ar fi fost însuşite şi repartizate între membrii grupării conform înţelegerii iniţiale dintre aceştia.

Suspecţii au fost duşi la audieri la sediul DIICOT Craiova.

