Afacere fictivă cu deșeuri electronice: cinci persoane acuzate că au încasat ilegal peste 3,2 milioane lei din bani publici

Stiri actuale
15-10-2025 | 14:19
perchezitii

Poliţiştii şi procurorii DIICOT Craiova au făcut, miercuri, 17 percheziţii, în municipiul Bucureşti şi în şapte judeţe. 

autor
Vlad Dobrea

Perchezițiile au vizat o grupare care a raportat fictiv colectarea şi reciclarea unor cantităţi de deşeuri de echipamente electrice şi electronice către Administraţia Fondului pentru Mediu, încasând fraudulos peste 3,2 milioane de lei. Banii au fost împărţiţi între cei cinci membri ai grupării.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj, că poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut, miercuri, 17 percheziţii în judeţele Dolj, Călăraşi, Sibiu, Vaslui, Galaţi, Ialomiţa, Ilfov şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal care vizează constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune, delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

”Din probatoriul administrat a rezultat că, în toamna anului 2024, cinci persoane ar fi constituit o grupare infracţională organizată, cu scopul obţinerii unor beneficii materiale importante de la o instituţie, prin raportarea fictivă a colectării şi reciclării unor cantităţi de deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE-uri). Astfel, în intervalul octombrie - decembrie 2024, liderul grupului infracţional, sprijinit de celelalte persoane, ar fi creat aparenţa derulării unei astfel de activităţi de colectare/reciclare deşeuri, prin folosirea de documente false constând în facturi fiscale şi borderouri de achiziţie de la persoane fizice şi prin realizarea unui circuit financiar, de asemenea fictiv, între societăţile implicate în fraudă”, au transmis anchetatorii.

Pe baza documentelor false, liderul grupării a întocmit şi a transmis Administraţiei Fondului pentru Mediu rapoarte care atestau în mod nereal realizarea obiectivelor de colectare/reciclare de DEEE-uri.

Citește și
panouri solare
Legea prosumatorilor, adoptată de Camera Deputaților: românii vor putea folosi energia verde produsă în orice locație

Potrivit anchetatorilor, sumele de bani încasate, în mod fraudulos, prin acest mecanism, estimate la peste 3.200.000 de lei ar fi fost însuşite şi repartizate între membrii grupării conform înţelegerii iniţiale dintre aceştia.

Suspecţii au fost duşi la audieri la sediul DIICOT Craiova.

Sursa: News.ro

Etichete: craiova, diicot, perchezitii,

Dată publicare: 15-10-2025 14:19

Articol recomandat de sport.ro
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Citește și...
Legea prosumatorilor, adoptată de Camera Deputaților: românii vor putea folosi energia verde produsă în orice locație
Stiri actuale
Legea prosumatorilor, adoptată de Camera Deputaților: românii vor putea folosi energia verde produsă în orice locație

Camera Deputaţilor a adoptat Legea prosumatorilor, deputatul PNL Sebastian Burduja afirmând că, prin proiectul de lege, se redefineşte conceptul de prosumator şi se dă românilor dreptul de a beneficia de energia verde produsă la toate locaţiile.  

Evaziune fiscală uriașă în Timișoara: patroni de firme de ride-sharing, acuzați de un prejudiciu de 30 de milioane de lei
Stiri actuale
Evaziune fiscală uriașă în Timișoara: patroni de firme de ride-sharing, acuzați de un prejudiciu de 30 de milioane de lei

Patronii unor firme de transport alternativ din Timișoara sunt bănuiți că ar fi cauzat statului un prejudiciu de 30 de milioane de lei.

Percheziții în orașul Buziaș din județul Timiș. Doi bărbați, căutați pentru că ar fi furat produse din Franța de 40.000 euro
Stiri actuale
Percheziții în orașul Buziaș din județul Timiș. Doi bărbați, căutați pentru că ar fi furat produse din Franța de 40.000 euro

Au fost percheziții, miercuri, în orașul Buziaș din județul Timiș. Polițiștii au căutat doi bărbați, înrudiţi între ei, dați în urmărire de autoritățile din Franța, după ce au furat dintr-un magazin produse electronice în valoare de peste 40.000 de euro.

Recomandări
Lege: Bolnavii de cancer pot primi la cerere 100% din banii acumulați în fondurile de pensii private. AUR a votat împotrivă
Stiri Politice
Lege: Bolnavii de cancer pot primi la cerere 100% din banii acumulați în fondurile de pensii private. AUR a votat împotrivă

Bolnavii de cancer pot primi, la cerere, 100% din banii acumulaţi în fonduri private de pensii, proiectul de lege fiind adoptat de Camera Deputaţilor, miercuri, în calitate de for decizional.

Platforma de un sfert de miliard de euro a Sănătății, frecvent inutilizabilă, va fi schimbată. Anunțul CNAS despre PIAS
Stiri Sanatate
Platforma de un sfert de miliard de euro a Sănătății, frecvent inutilizabilă, va fi schimbată. Anunțul CNAS despre PIAS

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunţă că platforma PIAS rămâne funcţională până la înlocuirea acesteia, în anul 2026, cu un sistem "modern, sigur şi accesibil".  

VIDEO. Scandal în Senat, la legea pentru combaterea pornografiei, din cauza lui Ninel Peia: ”Atac la cel mai abject nivel”
Stiri Politice
VIDEO. Scandal în Senat, la legea pentru combaterea pornografiei, din cauza lui Ninel Peia: ”Atac la cel mai abject nivel”

Legea depusă de AUR privind prevenirea și combaterea pornografiei a provocat dezbateri aprinse în Senat. Reprezentantul grupului parlamentar PACE, Ninel Peia, a aruncat cuvinte grele la adresa senatoarei USR Ruxandra Deaconu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Octombrie 2025

01:46:06

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 15 Octombrie 2025

03:11:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
14 Octombrie 2025

01:30:19

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28