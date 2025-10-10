Bolidul de lux al unui sportiv din Craiova a fost incendiată intenționat. Proprietarul crede că a fost o confuzie

Este anchetă la Craiova, unde mașina unui sportiv a fost incendiată intenționat de o persoană necunoscută. O cameră de supraveghere a surprins momentul în care autoturismul de lux este cuprins de flăcări.

Autoturismul în valoare de 55.000 de euro s-a aprins în 30 de secunde.

Proprietarul a crezut inițial că este vorba despre un scurtcircuit.

Ulterior, când s-a uitat pe imaginile camerelor de supraveghere, a rămas șocat când a văzut o persoană care pune focul intenționat.

Se pare că aceasta ar fi folosit o sticlă cu material inflamabil.

Proprietarul mașinii susține că nu are dușmani și crede că la mijloc este o confuzie.

Mașina nu avea asigurare.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere și îl caută pe făptaș.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













