Iohannis: Trebuie găsite soluţii pentru stimularea inovării, încurajarea investiţiilor şi creşterea rolului cercetării

Preşedintele Klaus Iohannis a subliniat, joi, că trebuie găsite soluţii pentru stimularea inovării, încurajarea investiţiilor şi creşterea rolului cercetării în domenii-cheie precum medicina, biotehnologia sau energia verde.

El a făcut o vizită la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice (ICSI) din Râmnicu Vâlcea, împreună cu vicepremierul Raluca Turcan, ministrul Educaţiei, Monica Anisie, şi ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş.

"În ultimii ani, cercetarea din România, din păcate, nu a beneficiat nici pe departe de atenţia şi finanţarea cuvenite, situaţie care a avut, indiscutabil, un impact negativ asupra calităţii vieţii noastre, a tuturor. Cercetarea este o componentă indispensabilă a dezvoltării pe termen lung a economiei naţionale, dar şi europene, iar guvernarea actuală ştie acest lucru şi va acţiona în consecinţă. Eu sunt ferm convins că România nu poate fi puternică decât dacă se bazează pe cunoaştere şi inovare. De aceea, trebuie găsite soluţii pentru stimularea inovării, încurajarea investiţiilor şi creşterea rolului cercetării în domenii-cheie cum sunt medicina, biotehnologia sau energia verde", a afirmat Iohannis.

Potrivit şefului statului, România are în domeniul cercetării un avantaj competitiv "imens" datorită capitalului uman.

"Avem cercetători cu performanţe impresionante, avem tineri remarcabili, dedicaţi şi creativi. Dar, dincolo de acest potenţial intelectual remarcabil, avem nevoie de inteligenţă instituţională, inclusiv pentru a valorifica şi folosi corespunzător oportunităţile europene în materie de finanţare. Finanţarea prin fonduri structurale reprezintă o soluţie pentru sistemul medical românesc, care ar contribui atât la menţinerea tinerilor medici şi cercetători în ţară, cât şi la reîntoarcerea celor plecaţi sau la implicarea diasporei în proiectele din România", a declarat preşedintele.

El a arătat că Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice reprezintă o instituţie "emblematică" pentru cercetarea românească.

"Prin această vizită, am vrut să atrag atenţia asupra importanţei cercetării pentru societatea noastră. De altfel, pandemia de COVID-19 a reconfirmat rolul pe care cercetarea şi inovarea îl au în depăşirea crizelor, indiferent de natura lor. În cercetare ne punem speranţele pentru un tratament viabil şi un vaccin împotriva SARS-CoV-2, care să ne ajute la depăşirea acestei crize profunde, care a afectat întreaga lume. Am văzut cu toţii cum, în domeniul medical, inovarea are un rol esenţial în îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei. Tot prin cercetare-inovare putem răspunde ţintelor curajoase asumate prin Pactul Verde european. Pentru aceasta trebuie să facem investiţii, să retehnologizăm, să construim noi capacităţi, să digitalizăm, precum şi să formăm resursa umană", a transmis Klaus Iohannis.

În opinia sa, cele două proiecte ale ICSI care vor fi lansate vineri, în valoare de peste 23 de milioane de euro şi finanţate prin Programul Operaţional Competitivitate, vor creşte capabilitatea de cercetare-dezvoltare-inovare a institutului în ceea ce priveşte energia pe bază de hidrogen şi în domeniul nuclear.

"Dacă dorim soluţii eficiente pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon în atmosferă, dezvoltarea noilor tehnologii pe bază de hidrogen, precum şi rafinarea soluţiilor de stocare a energiei sunt cruciale. Cercetarea trebuie privită ca o investiţie în viitorul României. Este, alături de educaţie, şansa noastră la un viitor pe care nu avem voie să-l ratăm. Sunt convins că, prin prezenţa aici, astăzi, a miniştrilor cu responsabilităţi în domeniu, angajamentul pentru susţinerea cercetării în România va prinde contur şi va căpăta continuitate", a evidenţiat preşedintele Iohannis.

Iohannis: Economia îşi revine, dar finanţele publice au rămas puţin în urmă

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că economia României îşi revine, dar "finanţele publice au rămas puţin în urmă".

"Revenirea în 'V' este o realitate, este demonstrată de toate statisticile şi este un lucru extrem de îmbucurător pentru noi. Însă, despre ce vorbim aici, când avem deficit. Economia şi-a revenit, dar noi nu vrem să ştrangulăm această revenire, dimpotrivă, vrem să încurajăm economia să crească mai mult şi mai repede. Exact pentru acest obiectiv au fost tot amânate anumite plăţi care trebuiau făcute la bugetul de stat, şi, pe de altă parte, au fost construite programe de sprijin pentru diferite sectoare. În condiţiile revenirii economiei, noi totuşi am permis firmelor să nu-şi plătească acum, repede, toate dările. Deci, banii la buget nu s-au încasat, pe de altă parte este evident că aceste programe absolut necesare de sprijin, în diferitele sectoare ale economiei, se fac cu bani care se cheltuie tot de la buget. Economia îşi revine, dar finanţele publice au rămas puţin în urmă şi pentru a putea onora toate plăţile - salarii, pensii, programe de sprijin în economie - este nevoie de bani şi această nevoie de bani a crescut un pic, trebuie să recunoaştem, deficitul, dar sunt bani bine investiţi", a spus Iohannis.