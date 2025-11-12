Investiții prin PNRR în spitalele din România. Pacienții au tablete digitale, iar medicii pot consulta fișele in timp real

Investițiile cu bani din PNRR încep să se vadă în sănătate. În Institutul ORL, din Capitală, pacienții au acum tablete atașate la pat prin intermediul cărora pot chema o asistenta în caz de nevoie.

La rândul lor, doctorii vor vedea analizele în timp real, iar o aplicație le va transforma vocea în text și va completa automat fișele medicale. Sistemul digital previne și greșelile care pot apărea la administrarea tratamentelor.

Prin intermediul unei tablete moderne care a fost instalată deasupra patului, Florentina cere ajutorul asistentei medicale. Cadrul medical îi scanează pacientei brățara și vede ce are voie să-i administreze și ce nu. Dacă a luat din greșeală tratamentul altui bolnav, sistemul nu-i va permite să i-l dea.

Tot tableta îi dă pacientului acces la datele sale medicale, dar și la aplicații cu muzică ori filme.

Florentina: „Este interesant, mai ales că nu este televizor în salon.''

Astfel de tablete sunt inclusiv în secția de terapie intensivă.

Medicii consultă fișele în timp real

Corespondent PROTV: „Fiecare dată când ajunge la pacient, medicul introduce în tabletă codul de parafă. Și are acces instant la fișa medicală. Aici poate vedea toate investigațiile care i s-au făcut, tratamentul administrat, dar și dacă pacientul a mai fost internat în această unitate medicală și cu ce probleme.''

Prof. dr. Răzvan Hainăroșie: „Ne ușurează foarte mult munca, pentru că încercăm să scăpăm de hârtiile care ne sufocă pe toți, este foarte ușor să ai toate informațiile la patul pacientului.''

Medic ATI: „Vom economisi mult timp pe care putem să-l folosim pentru pacient, doar simplul mesaj vocal îmi transcrie epicriza pacientului pe care o va citi medicul de pe secție.''

Prof. dr. Viorel Zainea, medic primar chirurgie ORL: „Programarea la operație a unui pacient poate beneficia de toată arhiva de istorie și analize a cazului, se poate lua o decizie operatorie mai rapid.”

Digitalizarea se extinde la nivel național

Corina Negrilă, manager Hociotă: „Digitalizăm în totalitate și blocul operator, suntem în proporție de 80%.”

La nivel național, 207 spitale au contracte pentru digitalizare prin PNRR.

Alexandru Robobete, ministrul Sănătății: „Gradul de realizare este la 40-45% proiecte închise, raportate și plătite în integralitate. Toate celelalte proiecte sunt în fază de licitație, o mare parte finalizate.''

Tot prin PNRR se renovează secții și chiar se construiesc spitale noi.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













