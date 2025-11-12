Investiții prin PNRR în spitalele din România. Pacienții au tablete digitale, iar medicii pot consulta fișele in timp real

Stiri actuale
12-11-2025 | 20:24
×
Codul embed a fost copiat

Investițiile cu bani din PNRR încep să se vadă în sănătate. În Institutul ORL, din Capitală, pacienții au acum tablete atașate la pat prin intermediul cărora pot chema o asistenta în caz de nevoie.

autor
Liliana Curea

La rândul lor, doctorii vor vedea analizele în timp real, iar o aplicație le va transforma vocea în text și va completa automat fișele medicale. Sistemul digital previne și greșelile care pot apărea la administrarea tratamentelor.

Prin intermediul unei tablete moderne care a fost instalată deasupra patului, Florentina cere ajutorul asistentei medicale. Cadrul medical îi scanează pacientei brățara și vede ce are voie să-i administreze și ce nu. Dacă a luat din greșeală tratamentul altui bolnav, sistemul nu-i va permite să i-l dea.

Tot tableta îi dă pacientului acces la datele sale medicale, dar și la aplicații cu muzică ori filme.

Florentina:Este interesant, mai ales că nu este televizor în salon.''

Citește și
tramvai autobuz
Imagini șocante. Momentul în care un tramvai intră în plin într-un autobuz, în București. Numeroși răniți

Astfel de tablete sunt inclusiv în secția de terapie intensivă.

Medicii consultă fișele în timp real

Corespondent PROTV:Fiecare dată când ajunge la pacient, medicul introduce în tabletă codul de parafă. Și are acces instant la fișa medicală. Aici poate vedea toate investigațiile care i s-au făcut, tratamentul administrat, dar și dacă pacientul a mai fost internat în această unitate medicală și cu ce probleme.''

Prof. dr. Răzvan Hainăroșie: „Ne ușurează foarte mult munca, pentru că încercăm să scăpăm de hârtiile care ne sufocă pe toți, este foarte ușor să ai toate informațiile la patul pacientului.''

Medic ATI: „Vom economisi mult timp pe care putem să-l folosim pentru pacient, doar simplul mesaj vocal îmi transcrie epicriza pacientului pe care o va citi medicul de pe secție.''

Prof. dr. Viorel Zainea, medic primar chirurgie ORL:Programarea la operație a unui pacient poate beneficia de toată arhiva de istorie și analize a cazului, se poate lua o decizie operatorie mai rapid.”

Digitalizarea se extinde la nivel național

Corina Negrilă, manager Hociotă: „Digitalizăm în totalitate și blocul operator, suntem în proporție de 80%.”

La nivel național, 207 spitale au contracte pentru digitalizare prin PNRR.

Alexandru Robobete, ministrul Sănătății: „Gradul de realizare este la 40-45% proiecte închise, raportate și plătite în integralitate. Toate celelalte proiecte sunt în fază de licitație, o mare parte finalizate.''

Tot prin PNRR se renovează secții și chiar se construiesc spitale noi.

Sursa: Pro TV

Etichete: romania, PNRR, modernizare, spitale,

Dată publicare: 12-11-2025 20:24

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Citește și...
Platforma Pacientului. Cum va funcționa site-ul pe care românii pot sesiza problemele din spitale
Stiri Sanatate
Platforma Pacientului. Cum va funcționa site-ul pe care românii pot sesiza problemele din spitale

Platforma Pacientului, care este în lucru, va fi un site pe care atât pacienții, cât și personalul medical pot sesiza probleme din spitale, care vor fi analizate de o echipă a Ministerului Sănătății.

Imagini șocante. Momentul în care un tramvai intră în plin într-un autobuz, în București. Numeroși răniți
Stiri actuale
Imagini șocante. Momentul în care un tramvai intră în plin într-un autobuz, în București. Numeroși răniți

Șapte persoane au fost transportate de urgență la mai multe spitale din București, în urma unui accident grav petrecut în cartierul Drumul Taberei.  

Reorganizarea administrativ-teritorială, blocată în coaliție. Scenariile luate în calcul pentru reclasificarea localităților
Stiri actuale
Reorganizarea administrativ-teritorială, blocată în coaliție. Scenariile luate în calcul pentru reclasificarea localităților

Mai bine de jumătate dintre orașele din țară au ajuns sub 10.000 de locuitori, pragul minim necesar conform legii. Și multe localități nu au nici acum școli și spitale, arată un raport al Curții de Conturi.

Recomandări
Ce prevede Strategia de Apărare a României. Punctele cheie prezentate de președintele Nicușor Dan | DOCUMENT
Stiri actuale
Ce prevede Strategia de Apărare a României. Punctele cheie prezentate de președintele Nicușor Dan | DOCUMENT

Acțiunile ostile ale Rusiei sunt principala amenințare la adresa securității naționale, conform noii strategii de apărare a țării, prezentată miercuri de președintele Nicușor Dan.

30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii care și-a luat destinul european în propriile mâini
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii care și-a luat destinul european în propriile mâini

Campania retrospectivă „30 de ani în 30 de știri” ajunge astăzi în anul care a pus temelia viitorului României: 2007. Intrăm oficial în Europa, iar visul de mai bine prinde contur.

Sorin Grindeanu: PSD a pierdut votanți fiindcă a lipsit din social media, nu pentru că românii sunt nemulțumiți
Interviurile Stirileprotv.ro
Sorin Grindeanu: PSD a pierdut votanți fiindcă a lipsit din social media, nu pentru că românii sunt nemulțumiți

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că adevăratul motiv pentru care PSD și celelalte partide tradiționale pierd votanți în favoarea AUR sau SOS nu e legat de nemulțumirea oamenilor, ci de faptul că nu sunt suficient de prezente pe rețelele sociale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
12 Noiembrie 2025

01:30:06

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 12 Noiembrie 2025

47:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Noiembrie 2025

01:45:03

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28