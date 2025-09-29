Lanțul de nereguli de la hotelul ars din Prahova, unde au murit două cameriste din Nepal. „Nu au reușit să ceară ajutor”

29-09-2025 | 19:23
Un șir de nereguli a dus la moartea înfiorătoare a două tinere din Nepal, cameriste la un hotel de lângă Ploiești, mistuit luni de flăcări. Fetele dormeau la mansardă și nu au avut nicio șansă.

autor
Marilena Iordache,  Nicu Avram

Clădirea nu avea autorizație de securitate la incendiu și fusese închisă recent de pompieri.

Potrivit autorităților, focul ar fi pornit de la un cablu electric neizolat corespunzător. 

Atenție! Informații cu un puternic impact emoțional.

Incendiul a fost anunțat la ora șapte și opt minute. Focul a izbucnit la mansarda hotelului aflat pe câmp, la mică distanță de DN1. Flăcările uriașe care cuprinseseră acoperișul și coloana groasă de fum se vedeau de la kilometri distanță.

Localnic: „Nor imens de fum, negru.”

Incendiul a mistuit rapid 500 de metri pătrați. Cinci oameni au fost surprinși în clădire. Două tinere din Nepal, de 21 și 24 de ani, cameriste, dormeau în aceeași cameră, la mansardă.

Localnică: „Păcat, oamenii au venit să muncească, să câștige un ban și...

Constantin Soare, ITM Prahova: „S-au intoxicat cu fum și probabil că nu au reușit să strige după ajutor. Vom face și noi o cercetare, pentru că, dacă încă nu începuse activitatea, probabil sau cel mai probabil nu putem declara accident de muncă.”

Alți doi nepalezi, un bărbat și o femeie, și ei angajați ai hotelului, au reușit să fugă de la etajele inferioare. La fel și proprietarul care dormea la parter.

Hotelul fusese închis pe 16 septembrie de ISU pentru lipsa instalațiilor de avertizare și stingere în caz de incendiu.

Andreia Ursachi, purtătorul de cuvânt al ISU Prahova:
Neechiparea cu instalații de stingere a incendiilor, hidranți interior și exterior, instalații de detecție și iluminat. Menționăm că obiectivul funcționa fără autorizație de securitate la incendiu.”

Inspectorii au aplicat o amendă de 100.000 de lei și au sigilat unitatea, cu obligația să nu mai cazeze turiști.

Trei zile mai târziu, proprietarul a cerut ridicarea sigiliilor, susținând că începe lucrările pentru intrarea în legalitate.

Totuși, pe unele platforme de rezervări, hotelul apărea disponibil, iar clienții lăsau recenzii chiar în perioada în care era închis oficial. Ancheta urmează să stabilească dacă proprietarul a încălcat sau nu interdicția.

Cătălina Mocanu, purtătorul de cuvânt al IJP Prahova:
Activitățile includ ridicarea și examinarea probelor materiale, audieri ale martorilor și analiza imaginilor video disponibile.”

Primarul comunei Bărcănești spune că hotelul a fost ridicat fără autorizație și a intrat în legalitate abia după finalizare.

Daniel Apostol, primar Bărcănești: „Conform expertizei, a fost construit în 2019 și edificat în 2023 ca și construcție parter plus două etaje, plus mansardă.”

Proprietarul hotelului nu a putut fi contactat până la această oră pentru un punct de vedere.

Procurorii din Prahova coordonează ancheta pentru distrugere din culpă. În sprijin au fost chemați și specialiștii de la INSEMEX Petroșani. Sunt investigate condițiile în care s-a produs decesul celor două tinere din Nepal.

Sursa: Pro TV

