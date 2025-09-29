Hotelul din Prahova care a ars nu avea autorizații și fusese închis de ISU. Tinerele decedate erau angajate

Cele două tinere care au murit în incendiul violent al unui hotel de lângă Ploiești erau angajate ale unității de cazare. Femeile au fost surprinse de flăcări în timp ce se aflau în mansardă și nu au avut nicio șansă de scăpare.

Hotelul nu avea autorizație de securitate la incendiu și tocmai fusese închis de pompieri. Ancheta în acest caz a fost preluată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova.

La 112, incendiul a fost anunțat la ora șapte și opt minute.

Focul a izbucnit în clădirea unui hotel din Tătărani, aflat nu departe de DN1. Flăcările uriașe care învăluiau acoperișul și coloana de fum se vedeau de la mare distanță.

Localnic: „Nor imens de fum, negru.”

Localnică: „Păcat, oamenii au venit să muncească să câștige un ban și...”

Zeci de pompieri militari au fost mobilizați, iar când echipajele au ajuns acolo ardea toată mansarda clădirii.

Flăcările violente se întinseseră pe 500 de metri pătrați. Cinci oameni au fost surprinși de foc în clădire.

Două tinere, una de 21 de ani și cealaltă de 24 de ani, se aflau în mansardă și nu au reușit să iasă. Trei bărbați, doi nepalezi și un român, au părăsit în siguranță hotelul.

Andreia Ursachi, purtătorul de cuvânt al ISU Prahova: „În incinta acestui operator se aflau 5 persoane cazate, nu în regim hotelier, erau muncitori care ar fi efectuat lucrări la acest operator. Din fericire, trei au reușit să se autoevacueze, iar alte două am avut informația că nu au reușit să iasă la timp.”

Surse din Inspectoratul General pentru Imigrări arată însă că ambele femei care au murit în incendiu, precum și cei doi bărbați care au reușit să se salveze, toți cetățeni nepalezi, nu sunt muncitori în construcții, ci figurează ca angajați în serviciul hotelier.

Hotelul fusese închis pe 16 septembrie, iar reprezentanții ISU au dat o amendă de 100.000 de lei, după un control în care au descoperit că nu avea dotările obligatorii pentru intervenție în caz de incendiu.

Andreia Ursachi, purtătorul de cuvânt al ISU Prahova: „Nechiparea cu instalații de stingere a incendiilor, hidranți interior și exterior, instalații de detecție și iluminat. Menționăm că obiectivul funcționa fără autorizație de securitate la incendiu.”

Pe 19 septembrie, la cererea proprietarului, sigiliul pus de pompieri a fost ridicat, iar acum, susține proprietarul, se făceau lucrările necesare intrării în legalitate privind securitatea la incendiu.

Daniel Apostol, primar Bărcănești: „Este un hotel care a fost construit fără autorizație conform unei expertize transmise. Conform expertizei, a fost construit în 2019 și edificat în 2023, ca și construcție parter plus 2 etaje, plus mansardă.”

Incendiul a fost stins după o intervenție dificilă, iar cercetările pompierilor arată că focul ar fi pornit de la un cablu electric defect sau prost izolat.

Ancheta a fost preluată de procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, care i-au chemat în ajutor și pe specialiștii de la Institutul pentru securitate minieră și protecție antiexplozivă - INSEMEX Petroșani.

Sunt investigate condițiile în care s-a produs decesul celor două tinere din Nepal.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













