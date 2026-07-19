50 de oameni au avut nevoie de ajutorul salvamontiștilor din Argeș, după ce au rămas blocați cu mașinile pe drumul spre Valea Rea.

O vijelie a făcut pagube sâmbătă seară într-o comună din Suceava. Străzile s-au umplut rapid de apă. Potrivit pompierilor, oamenii nu au cerut ajutor la 112.

În localitatea Rogoz din județul Maramureș, vântul puternic a pus la pământ acoperișul unei casei. Construcția a blocat circulația pe un drum județean. Patru persoane se aflau în locuință în acele clipe. Din fericire nimeni nu a fost rănit.

Cod galben de vreme rea în aproape toată țara

Pompierii, ajutați de voluntari, au intervenit în zonă. Pentru siguranța echipelor de intervenție, alimentarea cu energie electrică a fost oprită temporar.

În județul Argeș, aluviunile aduse de o viitură au blocat drumul pe Valea Rea. 15 mașini, în care se aflau aproximativ 50 de persoane, au rămas acolo, iar oamenii au cerut ajutorul salvamontiștilor.

Până să ajungă utilajele, salvatorii montani au deblocat drumul cu lopețile. 9 județe din Vestul țării sunt până la ora 10:00 sub cod galben de vreme rea. Apoi, zona afectată de fenomene se va extinde în aproape toată țara până la ora 23:00.