Codul galben de vijelie se prelungește. Care sunt zonele afectate de furtună | HARTĂ

Vremea
Data publicării:
Data actualizării:
Ploaie furtuna oameni pe strada
Shutterstock

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de instabilitate atmosferică valabilă începând de duminică, 13 iulie, ora 10:00, până luni, 14 iulie, pentru mai multe regiuni ale țării. 

autor
Sabrina Saghin

Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, vijelii și grindină.

Duminică, între orele 10:00 și 18:00, instabilitatea atmosferică va afecta sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și vestul Moldovei. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și rafale de vânt de 50–70 km/h, iar pe arii restrânse se pot produce vijelii și căderi de grindină cu dimensiuni de 1–3 centimetri.

Cantitățile de apă vor ajunge, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, la 15–25 l/mp, iar izolat pot depăși 30–40 l/mp.

Începând de duminică seara și până luni dimineață, fenomenele de instabilitate se vor extinde în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei, precum și în sud-estul Olteniei și al Transilvaniei.

Meteorologii estimează aceleași manifestări: ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50–70 km/h, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni.

Luni, vremea va rămâne instabilă în Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei. Sunt așteptate noi episoade de averse torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt de până la 70 km/h, iar izolat vijelii și grindină.

ANM precizează că, în timpul averselor, cantitățile de apă vor fi de 15–25 l/mp, iar local pot depăși 30–40 l/mp, existând riscul acumulării rapide a apei în intervale scurte de timp.

Bucureștiul intră sub Cod galben de furtuni și grindină

Capitala va fi vizată de două avertizări Cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

Duminică, vremea va fi în general instabilă, iar mai ales seara și în cursul nopții sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 40–60 km/h. Izolat, vor fi căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni, iar cantitățile de apă vor ajunge la 15–20 l/mp, putând depăși local 25 l/mp. Temperatura maximă va fi în jurul a 31 de grade, iar minima între 15 și 16 grade.

Luni, vremea se va menține instabilă, însă temperaturile vor scădea ușor, cu maxime de 26–28 de grade. După-amiaza și seara vor reveni aversele torențiale, însoțite de descărcări electrice, vijelii, intensificări ale vântului și grindină, în condițiile unor cantități de apă de 15–20 l/mp, iar izolat de peste 25 l/mp.

Pentru București, Codul galben va fi în vigoare în două intervale consecutive: 12 iulie, ora 18:00 – 13 iulie, ora 10:00 și 13 iulie, ora 10:00 – 13 iulie, ora 22:00.

Taifunul Bavi amenință estul Chinei. Peste 1,8 milioane de oameni au fost evacuați

Sursa: ANM

Etichete: vijelie, furtuna,

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO EXCLUSIV Conor McGregor a rezistat doar 63 de secunde la revenirea în ring! Cum s-a încheiat meciul cu Max Holloway
VIDEO EXCLUSIV Conor McGregor a rezistat doar 63 de secunde la revenirea în ring! Cum s-a încheiat meciul cu Max Holloway
Citește și...
Știri Actuale
Dronele au schimbat regulile războiului. Rolul României în noua strategie a NATO

Ministerul Apărării explică, duminică dimineaţă, că dronele au schimbat modul în care se poartă războiul, de aceea NATO a fost nevoit să se adapteze la noile realităţi.
Stiri externe
Greșeala unor victime ale tragediei din Almeria: Au încercat să scape de foc mergând pe jos

Sute de pompieri luptă cu ultimele focare ale incendiului din Almería, care a îndoliat Spania și Marea Britanie, ucigând cel puțin 12 oameni.
Stiri externe
Alertă meteorologică de nivel maxim, pentru prima dată în Coreea de Sud. „Și persoanele sănătoase sunt expuse unui risc”

Coreea de Sud a emis duminică, pentru prima dată, o alertă meteorologică de nivel maxim, un nou nivel creat în acest an în vederea evenimentelor extreme legate de schimbările climatice, ca urmare a unui val de căldură extremă în sud-estul ţării.

Recomandări
Stiri externe
Atacuri de amploare în Golf. Răspunsul Iranului după loviturile aeriene ale SUA. Strâmtoarea Ormuz, închisă

Emiratele Arabe Unite s-au confruntat, duminică dimineaţă, cu un atac cu rachete din partea Iranului, a anunţat Ministerul Apărării, în timp ce în Bahrain s-au activat sirenele de alertă aeriană, iar jurnaliştii AFP din Qatar au auzit explozii la Doha.

Stiri Politice
Dezvăluiri din Guvern despre ruptura dintre PSD și Ilie Bolojan. Gheorghiu: „Brusc, nu se mai putea lucra cu el”

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu susține că PSD a susținut măsurile de reducere a deficitului care au afectat cetățenii, dar a început „lupta” când Guvernul a vizat companiile de stat și consiliile de administrație.

Vremea
ANM a emis cod galben de furtuni. Ploi torențiale și grindină, duminică, în București și în alte regiuni | HARTĂ

Mai multe regiuni ale ţării intră duminică, de la ora 12:00, sub avertizare Cod galben de furtună, fiind aşteptate rafale de vânt de 50-70 de kilometri la oră, ploi torenţiale şi căderi de grindină.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
iBani
iBani - 15 Iunie 2026

16:11

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 11 Iulie 2026

29:30

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Episodul 15

43:20

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 10 Iulie 2026

01:44:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Cristi Chivu îl trece pe bancă! Decizia surprinzătoare luată la Inter

Sport

După eliminarea Norvegiei, Erling Haaland a spus cine poate câștiga Cupa Mondială: ”Da, de ce nu?”