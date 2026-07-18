Sâmbătă, la ora 19.00, zona era sub cod galben de ploi și vijelii.
Avertizarea meteo era valabilă pentru Oltenia vestul nordul și centrul Munteniei.
Potrivit meteorologilor, ploile pot fi însoțite și de grindină.
O vijelie a lovit, sâmbătă, o comună din Suceava. Străzile s-au umplut rapid de apă. Totuși, potrivit pompierilor, oamenii din localitate nu au cerut ajutor la 112.
Sâmbătă, la ora 19.00, zona era sub cod galben de ploi și vijelii.
Avertizarea meteo era valabilă pentru Oltenia vestul nordul și centrul Munteniei.
Potrivit meteorologilor, ploile pot fi însoțite și de grindină.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de instabilitate atmosferică valabilă începând de duminică, 13 iulie, ora 10:00, până luni, 14 iulie, pentru mai multe regiuni ale țării.
Jumătate de țară este amenințată de furtuni până la noapte, însă vremea severă a făcut deja pagube. La mare, rafalele puternice au măturat plajele, iar la munte au fost doar un grad Celsius în termometre.
17 județe din jumătatea estică a țării, dar și Capitala, vor fi astăzi sub cod galben de ploi. Însă ieri, vremea capricoasă a făcut pagube în nord-vest.
Un atac cu drone ucrainene asupra a două centre logistice s-a soldat cu cel puţin opt morţi în Rusia şi un incendiu într-un depozit de petrol din regiunea Moscova a dus la evacuarea unei maternităţi, au anunţat autorităţile locale.
Plimbare cu emoții pentru 18 turiști aflați la Bâlea, în Munții Făgăraș. Telecabina care îi transporta între Bâlea Lac și Bâlea Cascada a rămas blocată din cauza unei defecțiuni.
Andy Burnham, politician veteran al Partidului Laburist și fost primar popular al regiunii Greater Manchester, urmează să devină luni următorul prim-ministru al Marii Britanii.