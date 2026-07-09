În județele Bihor și Sălaj, grindina a pus stăpânire pe gospodăriile oamenilor. Iar într-o comună din Maramureș, o furtună a distrus, în doar 2 minute, acoperișurile a 7 locuințe și anexe.

Vijelia care s-a abătut peste județele Bihor și Sălaj, miercuri seară, a umplut curțile oamenilor cu bucăți mari de gheață, unele cu diametrul de 4 centimetri.

Avertizare de vreme rea

Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert, pentru mai multe localități din Bihor, unde urgia a durat aproximativ 35 de minute.

Câteva zone din Bihor au fost sub o atenționare de tip nowcasting - cod portocaliu, iar vântul a suflat cu până la 60 de kilometri pe oră. Ulterior, furtuna s-a îndreptat spre județul Sălaj.

În Maramureș, vijelia a durat cu mult mai puțin - doar 2 minute - dar suficient cât să distrugă acoperișul a șapte gospodării din localitatea Săcel.

Bucăți de tablă și lemn au ajuns pe proprietățile vecinilor și în livezile din apropiere.

Localnică: S-a întâmplat într-un timp foarte scurt și foarte, foarte agresiv. A fost vânt mare, ploaie, dar undeva în jur de două minute și ceva.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Joi, furtunile vor acapara Muntenia, Dobrogea și o parte a Moldovei.