În Capitală, mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au stat în soare, iar în vestul țării temperatura resimțită a ajuns la 40 de grade. Acest episod de caniculă va fi urmat de o schimbare bruscă a vremii, cu ploi torențiale și vijelii puternice.

La deschiderea unui magazin din Sectorul 1 al Capitalei, zeci de oameni s-au înghesuit pentru reduceri, deși erau sufocați de soarele arzător.

Corespondent Știrile ProTV: „După ce au stat câteva ore la coadă pentru a intra în acest magazin, 4 adulți și o fetiță de 11 ani au avut nevoie de îngrijiri medicale. Au fost solicitate mai multe echipaje de prim ajutor pentru că li s-a făcut rău din cauza căldurii.”

Cei care au ieșit din casă la prânz au căutat rapid umbra. În Timișoara, temperatura resimțită a ajuns la 40 de grade Celsius. Curierii pe bicicletă au renunțat să mai livreze. La Craiova, singurele locuri unde se mai simțea puțină răcoare au fost în jurul fântânilor arteziene.

Mihai Grecu - medic șef UPU-SMURD Timișoara: „Prin transpirație nu se pierde doar apă, se pierd și săruri și atunci pot apărea dezechilibre hidroelectrolitice. Lucrurile pot merge, din păcate, până la instalarea heat stroke-ului, care este cea mai gravă formă de manifestare a expunerii la căldură.”

Corespondent Știrile ProTV: „În toată țara temperaturile sunt ridicate în aceste zile, iar vestul și sudul țării se află sub un cod galben de caniculă, cu temperaturi maxime între 34 și 37 de grade. În același timp, este în vigoare și un cod galben de vijelii și ploi puternice. Sunt regiuni, inclusiv București și județul Ilfov, unde cele două avertizări ale meteorologilor se suprapun pentru câteva ore, așa că ne putem aștepta la temperaturi sufocante și umezeală pe timpul zilei, urmate de vânt puternic și ploi. Iar indicele de confort termic este foarte ridicat.”Mihai Huștiu, meteorolog de serviciu: „Ne vom situa la contactul între două mase de aer diferite, cea caldă, de origine tropicală, încă prezentă în sud-estul Europei, și o masă foarte rece, care vine dinspre Europa nordică. Ea va ajunge să cuprindă țara noastră până la mijlocul săptămânii viitoare, dar, până atunci, tranziția de la aerul fierbinte la aerul rece va însemna foarte multă instabilitate atmosferică. Și asta înseamnă că furtunile vor deveni violente în anumite zone.”

De miercuri, vremea se răcește în toată țara, cu temperaturi maxime între 22 și 29 de grade, sub normalul lunii iulie.